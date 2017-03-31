Во Владивостоке автоледи сбила 9-летнего велосипедиста

По словам владелицы "Мицубиси", она не успела предотвратить удар

На улице Ватутина во Владивостоке произошёл несчастный случай: Mitsubishi Pajero сбил школьника, который стоял рядом со своим велосипедом на проезжей части. Полицейские проверяют все обстоятельства случившегося, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

ДТП произошло на придомовой территории на улице Ватутина, 4. Автомобиль «Мицубиси», которым управляла 56-летняя женщина, наехал на 9-летнего мальчика. По предварительным данным, он стоял рядом со своим велосипедом на проезжей части придомовой территории на улице Ватутина, 4. По словам автоледи, она поздно заметила опасность и не смогла предотвратить удар. В результате у ребёнка оказался перелом ноги.

Сотрудники полиции выяснили: стаж автолюбительницы составляет 16 лет. В этом году она не попадала в список наказанных за нарушение правил дорожного движения.

Следователь назначил проведение нескольких экспертиз. По их результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, стражи порядка побеседовали с матерью пострадавшего: напомнили о мерах безопасности вблизи проезжей части.