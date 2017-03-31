Во Владивостоке автоледи сбила 9-летнего велосипедиста

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По словам владелицы "Мицубиси", она не успела предотвратить удар
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
На улице Ватутина во Владивостоке произошёл несчастный случай: Mitsubishi Pajero сбил школьника, который стоял рядом со своим велосипедом на проезжей части. Полицейские проверяют все обстоятельства случившегося, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.
ДТП произошло на придомовой территории на улице Ватутина, 4. Автомобиль «Мицубиси», которым управляла 56-летняя женщина, наехал на 9-летнего мальчика. По предварительным данным, он стоял рядом со своим велосипедом на проезжей части придомовой территории на улице Ватутина, 4. По словам автоледи, она поздно заметила опасность и не смогла предотвратить удар. В результате у ребёнка оказался перелом ноги.
Сотрудники полиции выяснили: стаж автолюбительницы составляет 16 лет. В этом году она не попадала в список наказанных за нарушение правил дорожного движения.
Следователь назначил проведение нескольких экспертиз. По их результатам будет принято процессуальное решение. Кроме того, стражи порядка побеседовали с матерью пострадавшего: напомнили о мерах безопасности вблизи проезжей части.
"она поздно заметила опасность и не смогла предотвратить удар" - ну-ну. давайте начнем с того, что тупые коровы сразу, начиная движение, начинают звиздеть по телефону. а какова скорость была возле дома, что эта мразь не заметила?
Почему автоледи? Авто баба больше подходит, или авто тётя , мы же в России.
Это правильно, но автобаба лучше автотети.