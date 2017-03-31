Выходные в Приморье: женское сумо, конкурс красоты и забег "На канал"

Наступающие выходные во Владивостоке придутся по вкусу разной публике. Редакция РИА «Восток-Медиа» собрала самые интересные события и анонсы предстоящих нерабочих дней.

Уикенд фактически уже начался: в доме номер 9 на улице Светланской в эти минуты при поддержке кинокомиссии Приморского края проходит собрание кинофестиваля «Точка возврата». Создатели «Точки» рассказывают, как принять участие в киноконкурсе с главным призом 100 тысяч рублей.

Для тех, кто очарован другим видом искусства - музыкой, - в 19:00 пройдёт настоящий мастер-класс игры на барабанах. Профессиональные музыканты расскажут об основных элементах ударной установки и дадут практические советы начинающим барабанщикам. Основная повестка вечера – как стать ударником и не поссориться с соседями. Адрес – Экипажная, 2.

Ранее субботнее утро станет для некоторых жителей Приморья настоящим испытанием тела и воли. В 8:45 у поворота на посёлок Поспелово стартует забег «На канал». Дистанция марафона – 10 километров, при этом организаторы обещают приятную компанию и чай с плюшками по окончании пешего кросса.

Часом позже состоится уже ставшая традицией прогулка с врачом. Все желающие могут подойти к 10:00 на набережную Цесаревича, чтобы прогуляться со специалистами Владивостокского клинико-диагностического центра. Они проведут укрепляющую зарядку, покажут мастер-класс скандинавской ходьбы, ответят на вопросы о том, как сохранить здоровье и молодость.

После оздоровительной прогулки все желающие смогут посетить чемпионат по самбо и сумо среди девушек, который проводит администрация города совместно с центром женских единоборств «Амазонка». Ареной для схваток станет краевой дом физкультуры. Все соревнования начнутся в 15:00, вход свободный.

Кроме того, 1 апреля американский рок-барабанщик Джек Айвинс из группы Burn the ballroom проведёт мастер-классы по американскому футболу для приморских команд по этому суровому виду спорта. Среди них – владивостокские «Дикие панды», хабаровские «Легио» и «Якутские боотуры».

В завершение субботы в 19:00 во Владивостоке пройдёт читка пьесы современного драматурга Максима Курочкина - в рамках проекта «The Драма». Организаторы заявляют об ограниченном количестве мест, а потому предварительная запись для желающих приобщиться к современному искусству – обязательна. Мероприятие пройдёт на чердаке владивостокского ГУМа.

На протяжении всех выходных – 1 и 2 апреля - в Центре современного искусства будет функционировать комната Казимира Малевича. Все желающие смогут потренироваться в создании необычных интерьеров с использованием пространственных иллюзий и простых геометрических форм.

В воскресенье культурная жизнь города обогатится оперой «Сказка о царе Салтане». Творение композитора Николая Римского-Корсакова в трёх действиях будет поставлено на Приморской сцене Мариинского театра. Постановщики оперы обещают обилие точно воссозданного на сцене деревянного зодчества и яркие сословно-характерные национальные костюмы.

Также в воскресенье, 2 апреля, в паркетном зале «Феско Холла» пройдёт отборочный тур конкурса «Мисс Приморье – мисс Владивосток». Организаторы приглашают к участию приморских девушек от 15 до 24 лет, а регистрация проходит уже сейчас на официальной странице конкурса. Начало кастинга – в 15:00.

А через час стартует 2-й этап чемпионата «Властелин кольца - 2017». Стоит отметить, что участвовать в самих гонках на прокатных карах Sodi RX7 могут стать все желающие – для этого достаточно лишь пройти предквалификацию. Вход для зрителей бесплатный, а сами гонки будут проходить в карт-центре ТРК «Приморское кольцо».