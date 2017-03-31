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Кооператив "Дельфин" обжалует решение владивостокского суда : РИА "Восток-Медиа"
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Кооператив "Дельфин" обжалует решение владивостокского суда

Кооператив "Дельфин" обжалует решение владивостокского суда
Адвокат владельцев лодок и гаражей готовит апелляцию
31 марта 2017, 19:33
Общество | Приморский край
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Фото: panthermedia/vostock-photo

История с лодочными гаражами у моста на остров Русский получила продолжение. Как выяснил корреспондент РИА «Восток–Медиа», вопреки решению районного суда и требованию прокуратуры владельцы не собираются сносить гаражные боксы и пирсы в водоохранной зоне.

Адвокат по делу гаражного кооператива судов маломерного флота (ГКСМФ) «Дельфин» Максим Мазур собирается оспорить решение Первомайского районного суда Владивостока. По его словам, сейчас он готовит необходимые документы, чтобы в начале следующей недели подать апелляцию.

«О судебном решении нам стало известно 28 марта, и мы с ним не согласны. Нельзя назвать действия гаражного кооператива «Дельфин» незаконным строительством. Документы на постройку гаражей были выданы ещё в 1982 году, а по кадастровой карте земельный участок был зарегистрирован по улице Катерной, 18, в то время как в судебном решении идёт речь о другом адресе - Можайская, 5», - отметил Максим Мазур.

Он добавил, что также ведётся работа по оформлению кооператива в собственность, что не было сделано своевременно по действующему законодательству.

Ранее сотрудники Первомайской прокуратуры краевой столицы проверили законность использования береговой полосы у моста на остров Русский и обнаружили более 20 незаконно установленных лодочных гаражных боксов, а также пирсы. Всё это – на площади почти 1755 квадратных метров, которые считаются водоохранной зоной. Кадастровый номер земельного участка имеет привязку к адресу: улица Можайская, 5.

По мнению сотрудников надзорного органа, действия кооператива «Дельфин» нарушают права других горожан на свободное использование береговой полосы водного объекта, передвижение и пребывание там. Полоса вдоль береговой линии предназначена для общего пользования и составляет 20 метров. Председателю «Дельфина» направили представление об устранении выявленных нарушений, но нужной реакции прокурор не дождался и обратился в суд. В итоге 14 марта этого года суд постановил, что кооператив должен демонтировать 23 лодочных гаражных бокса, строения на их кровлях, а также вплотную примыкающие к гаражам пирсы.

К этому дню решение Первомайского суда ещё не вступило в законную силу.

 
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