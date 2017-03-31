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Жительница Находки рассказала всю правду о бывшем вице-мэре Кутумове: РИА "Восток-Медиа"
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Жительница Находки рассказала всю правду о бывшем вице-мэре Кутумове

Жительница Находки рассказала всю правду о бывшем вице-мэре Кутумове
Чиновник действительно пытался похитить 7-летнюю девочку
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: penzavzglyad.ru

Информация о том, что бывший замглавы администрации Находки Владимир Кутумов пытался похитить чужого ребёнка, подтвердилась. Об этом рассказала мать 7-летней девочки, чудом спасшейся от пьяного экс-чиновника.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» удалось связаться с жительницей Находки, 7-летнюю дочку Настю (имя изменено – прим. ред.) которой пытался похитить бывший вице-мэр Владимир Кутумов. Именно из-за этой хулиганской выходки экс-чиновника задержали в минувший четверг. Женщина в подробностях сообщила, что именно произошло. «Я сама не присутствовала на месте происшествия. Настя гуляла на улице, я была дома. Вдруг ко мне прибегает её подружка,  вся в слезах. Говорит, какой-то дядя её утащил. Я сразу же побежала туда. Слава богу, дочка моя оказалась уже возле подъезда», - рассказывает женщина. Подробности произошедшего она узнала от самих девочек, а также от соседей.

7-летние подружки сидели во дворе, когда к ним внезапно подошёл Владимир Кутумов – судя по всему, в нетрезвом виде. Он начал кричать на детей и требовать от них вернуть ему какие-то ключи. Затем схватил подружку маленькой Насти за куртку. Та вырвалась, и он перешёл ко второй девочке. По словам соседей, Настю он схватил за ухо и поволок в подъезд.

По словам соседей, «девочка шкрябала ногами асфальт и в кровь стёрла колени». При этом она очень громко кричала, что и привлекло внимание окружающих.

«Его остановила моя соседка, спросила, что вообще происходит. Кутумов ей ответил – дескать, я её папа. Но Настя вырывалась, кричала, что не знает этого дядю. В итоге прохожие отбили у него мою дочку, сразу вызвали полицию», - рассказала мать едва не похищенной девочки.

Стоит отметить, что правоохранительные органы до сих пор не прокомментировали данную ситуацию. На данный момент точно известно, что против Владимира Кутумова возбудили административное дело. Дойдёт ли разбирательство до «уголовки» - не знает никто.

 
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