Полиция ищет нарушения в работе избирательной комиссии Артёма

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью избирательной комиссии Артёма, сообщает РИА «Восток-Медиа». Речь идёт о возможном хищении денег, выделенных на недавнюю избирательную кампанию.

Сотрудники Приморского управления по борьбе с экономическими преступлениями начали проверку в отношении избирательной комиссии Артёма. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщила пресс-секретарь городского отдела МВД Оксана Дарявина. «В полицию поступило заявление от бывшего члена избиркома. Он просил проверить, как использовались деньги, выделенные на одну из избирательных кампаний», - рассказала пресс-секретарь. Судя по всему, речь идёт о возможных финансовых нарушениях.

Данный факт подтвердила и председатель приморского избиркома Татьяна Гладких. «Да, сейчас действительно идёт проверка. Поступило заявление в отношении председателя артёмовской ТИК Татьяны Лемеховой. Никаких обысков или выемок документов пока не проводилось», - уточнила Гладких. Таким образом, она опровергла информацию об обысках в здании комиссии, распространённую сегодня несколькими СМИ.

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