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Владивосток готовится к празднованию Дня Победы

Владивосток готовится к празднованию Дня Победы
Горожанам обещают салют на трёх площадках
сегодня, 17:13
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке идёт подготовка к празднованию Дня Победы. В этом году основные торжественные мероприятия пройдут с 5 по 9 мая. Такое решение приняли городские власти, представители правоохранительных органов и Тихоокеанского флота (ТОФ) на заседании организационного комитета в мэрии.

Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. В школах, муниципальных библиотеках и школах искусств стартуют тематические конкурсы и викторины, уроки патриотизма.

По традиции ключевым событием  9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники на Светланской - главной улице краевой столицы. Репетиции снова будут проходить ночью.


 

 

 

9 мая состоится и шествие горожан «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы, жители Владивостока смогут  пройти по Светланской  улице парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков. Затем на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Горожане вновь попробуют солдатскую кашу, приготовленную на полевой кухне.

В этот день тематические мероприятия также пройдут в скверах и на других открытых площадках города.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году им можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, на острове Русском (в посёлке Подножье) и в посёлке Трудовое.

 
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