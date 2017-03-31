Мэрия Находки: Кутумов - не наш вице-мэр, мы его уволили три дня назад

Заместителя главы Находки Владимира Кутумова задержали не за коррупцию, а за хулиганские действия. В администрации города заявляют, что чиновник уволился за день до этого, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вице-мэр Находки Владимир Кутумов, которого в минувший четверг задержала полиция, уволился из администрации - рассказали в пресс-службе мэрии. Пресс-секретарь Константин Шевкин пояснил, что чиновник ещё 27 марта написал заявление об уходе по собственному желанию. То есть всё произошло за три дня до задержания. В то же время, по словам информированного источника, Кутумова уволили «задним числом», уже после плотного общения с полицией. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Кроме того, стали известны первые – пока неофициальные – сведения о том, за что именно арестовали бывшего вице-мэра. Правоохранительные органы пока не разглашают никакой информации по данному поводу. Единственное, что не вызывает сомнений, – против Кутумова возбудили административное дело. Эту информацию подтвердили в приморских управлениях Следственного комитета и МВД. Деталями произошедшего с корреспондентом поделился родственник одного из людей, задержавших Кутумова. Как оказалось, правоохранительные органы «повязали» чиновника не за коррупцию, а за обычное хулиганство. При этом ещё до приезда полиции чиновника «скрутили» простые горожане – уж слишком буйно, по их словам, вёл себя бывший вице-мэр.

«Дело было на Мичманской улице, там дома для военных. Кутумов зачем-то пытался похитить ребёнка, 7-летнюю девочку – схватил её и потащил в подъезд своего дома. Это увидела прохожая. Женщина подняла шум, помогла ребёнку освободиться. Стали собираться люди. В результате чиновник забежал в свою квартиру, закрылся, но вот ключ забыл в двери. Местные мужики, в том числе и мой родственник, его вытащили, связали. Потом вызвали полицию», - рассказал собеседник агентства. По словам находкинца, Кутумов был пьян и угрожал скрутившим его горожанам своими связями. Мотивы действий бывшего вице-мэра пока остаются загадкой. А вот едва не похищенной девочке досталось – у неё после неравной борьбы с чиновником остались синяки и ссадины. Насколько эта информация соответствует действительности, сказать трудно. Однако её подтверждает ряд других неофициальных источников.

Владимир Кутумов успел поработать в должности заместителя мэра Находкинского городского округа чуть больше полугода. Как ранее сообщала газета «РИО-Панорама», до этого он служил в находкинской службе Пограничного управления ФСБ.