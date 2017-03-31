Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты

Сегодня в офисах «Аэрофлота» во Владивостоке наблюдался ажиотаж – сотни пенсионеров и студентов с раннего утра встали в живую очередь за талонами, чтобы не упустить рейсы по льготным ценам, сообщает РИА «Восток-Медиа». Акция по продажам лётных путёвок стартовала только вчера, а билеты уже разлетаются как горячие пирожки.

Корреспондент «Восток-Медиа» сегодня побывал в отделении «Аэрофлота» на улице Светланской, чтобы убедиться в бешеной популярности субсидируемых тарифов. В надежде ухватить желанный билет некоторые горожане сидели в очереди с 7 часов утра. Особенно предприимчивые граждане даже устроили подпольный бизнес. Обеспокоенные пожилые дамы поделились с корреспондентом редакции информацией о том, что неизвестные приторговывают позициями электронной очереди, отдавая свой талон за 50 рублей. Усиливая таким образом искусственный ажиотаж.









Представитель пресс-службы ПАО «Аэрофлот» Мария Мухина рассказала о популярности льготных тарифов среди приморцев: «Традиционно акция по субсидированным тарифам пользуется большим спросом, её оценили студенты, семьи с детьми и те, кто заранее планирует свой отпуск. Чтобы не стоять в очередях, советуем приморцам прийти за льготными билетами через несколько дней. Забронировать билет можно через call-центр авиакомпании и выкупить в течение 7 дней: эта возможность будет действовать первую неделю с момента открытия продаж. Также приобрести льготные авиабилеты можно в кассах уполномоченных агентов, в частности, «Билетура» и многих других».

К слову, акция распространяется как на людей пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины – с 55), так и на молодых людей до 23 лет. Однако большинство желающих приобрести недорогие билеты на самолёт составляют – на глаз – именно пожилые люди. Кроме того, улететь из Владивостока будет гораздо дешевле инвалидам I, II и III групп.

Билеты по сниженным ценам можно приобрести на утверждённые программой авиамаршруты с 1 апреля по 31 октября. Субсидируемые тарифы действуют также при перелётах в Москву из Якутска, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского.

Сегодня же «Аэрофлот» и другие компании – участники программы субсидирования начали продажу льготных авиабилетов в Хабаровске.











