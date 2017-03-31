Приморцы хотели незаконно сбыть в Китай редкую древесину на 4 миллиона

В Приморье по факту контрабандного вывоза леса возбуждено два уголовных дела. Преступники подделали документы на древесину монгольского дуба стоимостью более 4 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Дальневосточной оперативной таможни, незаконным вывозом лесоматериалов в Китай занимались двое жителей Уссурийска. В июле 2016 года они вывезли больше 215 кубометров ценного леса.

Предприимчивые «экспортёры» не имели соответствующих документов и разрешений на экспорт. Для таможенных целей они оформили «липовые» документы. Более того, бизнесмены указали недостоверную стоимость товара, притом что эксперты оценили вывозимый товар в 4 миллиона рублей.

«Дуб монгольский включён в перечень стратегически важных ресурсов и находится под угрозой исчезновения. В отношении него действует особый порядок перемещения через таможенную границу. Для экспорта лесоматериалов из дуба необходимо специальное разрешение СИТЕС, которое выдаётся на основании документов, подтверждающих законность его добычи, приобретения и распоряжения», - уточнила пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Татьяна Шичанина.

По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере в отношении уссурийцев возбуждены уголовные дела. Им грозят лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.

Примечательно, что в феврале этого года оперативники выявили ещё 7 преступлений, связанных с незаконным экспортом леса в Китай, совершённых этими же гражданами.