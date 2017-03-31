От жителей Владивостока ждут идей по благоустройству города

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В столице Приморья готовят программу комфортной среды
|Фото: vlc.ru
В администрации Владивостока состоялось рабочее совещание с руководителем федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» Павлом Даниловым, на котором специалисты обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта планируется благоустроить дворовые территории и общегородские пространства.
Специалисты обменялись мнениями об организации обсуждения проектов благоустройства территорий с жителями города, а также о критериях отбора территорий для участия в программе.
В настоящее время специалисты мэрии Владивостока разработали порядок и сроки предоставления предложений граждан о включении дворов и общегородских территорий в муниципальную программу. Также они сформировали комиссию по обсуждению проекта программы, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти, активные жители Владивостока. В ближайшее время проект муниципальной программы будет опубликован, и жители приморской столицы смогут внести свои предложения по благоустройству города на обсуждение комиссии. Городскую программу формирования комфортной городской среды на 2017 год с учётом пожеланий горожан утвердят до 25 мая.
Пока не сделают объездной ВКАД народ будет "дуреть" в пробках. А дальше не о каком комфорте в городе разговорах быть не может. Вы хоть цветами все засадите!!!
Вы верните, что раньше было, сами все привели в ужасное состояние, ни урн ни озеленения, ни единой застройки - ничего нет, нафиг вы вообще там нужны, снег грязный на побережье выкидывать?
Обустройство Наземных пешеходных переходов привести в соответсвие с национальными стандартами, -90%- не соответствуют ГОСТ Р52.
Газоны выранять нужно и ливнеки сделать
Выравнять
Парки! - Страшно смотреть! В покровском парке деревья старые, готовые упасть от любого ветра, поваленные кладбищенские заборы. При строительстве притчевого дома (на могилах!), грунтом из котлована завалены стволы деревьев, от чего те погибли. Кроме прихрамовой территории, грязь, антисанитария. Усугубляется ситуация еще тем, что парк стал местом выгула собак почти всего района! И все это, оказывается, по христиански! А вот детям устроить какую-нибудь зону для игр - нельзя, кощунственно! Зимой они сами, как могут, устраивают ледяные горки, что порой и небезопасно!
А ведь сколько крика было про парк во время "угара перестройки"-ТАНЦЫ НА КОСТЯХ!!!И что же?Из-за частокола зеленых бабосов на нас глядит отвратительное мурло корысти, в лице рпцэшных дельцов.
Остановить точечную застройку в историческом центре!