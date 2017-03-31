От жителей Владивостока ждут идей по благоустройству города

В администрации Владивостока состоялось рабочее совещание с руководителем федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» Павлом Даниловым, на котором специалисты обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта планируется благоустроить дворовые территории и общегородские пространства.

Специалисты обменялись мнениями об организации обсуждения проектов благоустройства территорий с жителями города, а также о критериях отбора территорий для участия в программе.

В настоящее время специалисты мэрии Владивостока разработали порядок и сроки предоставления предложений граждан о включении дворов и общегородских территорий в муниципальную программу. Также они сформировали комиссию по обсуждению проекта программы, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти, активные жители Владивостока. В ближайшее время проект муниципальной программы будет опубликован, и жители приморской столицы смогут внести свои предложения по благоустройству города на обсуждение комиссии. Городскую программу формирования комфортной городской среды на 2017 год с учётом пожеланий горожан утвердят до 25 мая.











