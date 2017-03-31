В пригороде собралась самая длинная пробка Владивостока

Сегодня утром дороги Владивостока вновь оказались загружены ниже обычного. Плотность движения в приморской столице составила всего 3 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 31 марта, в городе не наблюдалось заторов. Лишь на некоторых улицах движение оказалось несколько замедленным. Так, дорога от Луговой до Руднева была загружена на 5 баллов. Такой плотный трафик является нормальным для этой магистрали, однако другие дороги были загружены ещё ниже.

Обычное 4-балльное движение наблюдалось на улице Русской в сторону путепровода на Второй Речке. Такая же плотность зафиксирована на дороге Некрасовская - Гоголя по направлению к фуникулёру.

Весьма свободным оказался проспект 100-летия Владивостока. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», он был загружен всего на четыре балла – вместо обычных шести. Сейчас загруженность проспекта опустилась ещё ниже – до двух баллов.

Такой же свободный трафик наблюдался на Светланской улице в сторону центра. На «четвёрку» был загружен проспект Красного Знамени в направлении издательства «Дальпресс».

Совершенно пустой оказалась дорога от Луговой до Руднева. На ней отмечена «нулевая» плотность движения.

Между тем в пригороде с трафиком было не всё так чудесно. На аэропортовской трассе собралась небольшая пробка – от Артёма до 7-го километра. Замедленный трафик на километровом участке сохранялся 2 часа.