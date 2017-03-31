Многодетные семьи Находки получили землю на территории заказника

В Находкинском округе в патовой ситуации оказались 94 многодетные семьи, на участках которых запрещена хозяйственная деятельность. Люди стали заложниками правового прецедента. За помощью в Законодательное собрание накануне обратилась председатель приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева. В данном вопросе разбираются депутаты комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК.

Хронология событий развивалась следующим образом: в декабре 2014-го – январе 2015 года местная администрация в рамках реализации краевого закона предоставила семьям с тремя и более детьми массив из 185 земельных участков, расположенный в районе посёлка Среднего. При этом 94 участка попали в охранную зону государственного природного комплекса морского заказника краевого значения «Залив Восток». В связи с ограничениями, действующими на территории заказника, семьи, получившие там земельные участки, до сих пор не могут получить разрешение на строительство индивидуального дома. Любая хозяйственная деятельность может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. При этом людям уже оформили право собственности на землю, то есть они реализовали своё право на меру поддержки в рамках краевого закона. Соответственно, 94 семьи не могут ни построить дома, ни отказаться от участков, так как механизма восстановления в правах многодетных на выдачу нового земельного надела в случае отказа нет.





Разбираться в ситуации и искать выход на площадке Законодательного собрания собрались депутаты, представители администрации Приморского края, администрации Находкинского городского округа, природоохранных организаций, прокуратуры.

Однозначно решить проблему на сегодняшний день нет возможности. У многодетных семей есть право на свои участки, но нет разрешения на строительство. На стороне заказника также региональное законодательство. Ирина Медведева согласна, что вопрос крайне сложный: «Люди оказались в данном положении не по своей вине. Решить эту проблему будет непросто. Именно поэтому мы обратились к депутатам Законодательного собрания. Сегодня определены только возможные направления дальнейших действий».





Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов подвёл итог совещания:

«Участки были выданы администрацией Находкинского городского округа в охранной зоне заказника краевого значения. Кроме того, с 2016 года введены большие запреты, которые сейчас действуют на данной территории. Запрещены строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, дорог, трубопроводов, линий электропередачи. В ходе обсуждения мы наметили некоторые возможные пути выхода из ситуации. Одновременно Находкинский городской округ будет вести сейчас разъяснительную работу с людьми, консультации с юристами. Как один из вариантов – предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд. Наш комитет продолжит работать по данной проблеме до её разрешения в плотной связке с общественностью, местной и региональной властью, надзорными органами».