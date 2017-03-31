В Находке построят новую объездную дорогу. Проектная документация объекта уже готова и находится на экспертизе, однако когда начнутся работы, не уточняется, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, строительство новой дороги будет выполнено в рамках реализации проекта ТОР «Нефтехимический». Её заказчиком является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК).

Протяжённость новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Автомобилисты смогут двигаться по двум полосам, при этом будет учтена возможность расширения до четырёх полос.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что до начала пляжного сезона дорожные службы отремонтируют часть трассы из Владивостока до Находки. Речь идёт о самых повреждённых участках. Дорогу в Фокино специалисты приведут в порядок к концу июля. Всего в этом году за 400 миллионов рублей специалисты отремонтируют 32 километра на маршруте Владивосток – Находка.

До этого суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки. Специалисты выяснили, что маршрут до порта Восточный не безопасен для местных жителей. Часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в 2017 году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».