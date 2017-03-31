УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие

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Судебные разбирательства двухлетней давности решили восстановить
|Фото: ria.ru
Во Владивостоке возобновятся судебные разбирательства по делу об антиконкурентном соглашении на рынке пассажирских перевозок. Приморское управление Федеральной антимонопольной службы обвиняет мэрию в ограничении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Спор УФАС и администрации Владивостока длится уже около двух лет. В 2015 году специалисты ведомства выявили ограничивающее конкуренцию соглашение, которое мэрия заключила с МПВ ВПОПАТ № 1 и ООО «Флагман-Авто».
В начале 2008 года рынок пассажирских перевозок во Владивостоке был представлен 19 коммерческими перевозчиками, конкурирующими друг с другом. МПВ ВПОПАТ № 1 тогда не работало, так как у предприятия отсутствовал подвижный состав. В мае 2008 года новый глава городской администрации - Игорь Пушкарёв - инициировал реорганизацию городской маршрутной сети и обновление автобусного парка. В следующем, 2009 году он принял решение возродить муниципальных перевозчиков и приобрести муниципальный транспорт.
Однако то, что делалось для достижения поставленных целей, УФАС посчитал нарушением антимонопольного законодательства.
«В это время администрация заключала договоры на выполнение регулярных пассажирских перевозок ВПОПАТ № 1 без проведения конкурсных процедур. Значительная часть транспортных средств приобреталась путём увеличения уставного капитала муниципальных предприятий и оплаты за счёт средств городского бюджета, а муниципальные гарантии для приобретения автобусов и субсидии на возмещение части затрат выдавались исключительно муниципальным предприятиям», - сообщила пресс-секретарь Приморского УФАС России Кристина Мирзаева.
По данным УФАС, с 2010 года администрация города Владивостока предоставила ВПОПАТ № 1 и ВПАТП № 3 на преимущественных условиях из бюджета больше 500 миллионов рублей.
ООО «Флагман-Авто» в антимонопольной службе называют аффилированным с главой города Владивостока предприятием. Компания сыграла немаловажную роль в рассматриваемом деле, став официальным и единственным в Приморском крае дилером MAN. «Флагман-Авто» получил экономическую выгоду, используя административный ресурс мэрии Владивостока», - уточнили в ведомстве.
В июле 2015 года УФАС выдало предписание о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения и обеспечении конкуренции. Однако мэрия не согласилась с выводами антимонопольного органа. Администрация города Владивостока обжаловала решение Приморского УФАС России в судебном порядке. Суды первой, а затем и второй инстанций признали доводы Приморского УФАС России незаконными.
Однако, настаивая на своей позиции, управление обратилось с жалобой в арбитражный суд Дальневосточного округа, который 29 марта 2017 года отменил принятые ранее судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.
Кто бы сомневался. . . Прозвучала команда "фас"!
Служащие УФАС, наверное, никогда не пользуются общественным транспортом. Покатались бы для интереса по всем городским маршрутам и оценили бы качество пассажирских перевозок развитых предприятий ВПОПАТ № 1, ВПАТП № 3 и остального шлунья (городским пассажирским транспортом это назвать трудно). Это как раз тот случай, когда буква закона не соответствует интересам горожан. Усилиями УФАС можно угробить нормальные предприятия, а недобросовестные перевозчики никогда не станут работать на благо города.
Не переворачивайте все с ног на голову. Именно действия Пушкарева ограничивающие конкуренцию и направлении денег в свой карман, гробят общественный транспорт. Пушкарев-это спрут, везде устанавливающий свою выгоду за наш счет.
Похоже это Вы переворачиваетесь с ног на голову, у нас при каждом градоначальнике закупается общественный, снегоуборочный и т. д. транспорт и только при Писе он реально заработал, как общественный