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Во Владивостоке обесточат несколько десятков домов

Во Владивостоке обесточат несколько десятков домов
Особенно много отключений произойдёт в пригороде
сегодня, 07:52
Энергетика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 31 марта, часть домов во Владивостоке и пригороде отключат от электроснабжения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это связано с плановыми работами, которые проводят специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей». Особенно много отключений пройдёт на пригородной улице Шевченко. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан - всю работу специалисты завершат к 17:00.

Отключения пройдут по следующим адресам:

Интернациональная, 62;

Крутая, 3, 5, 5а;

Ломаная, 2, 9, 11, 13, 15;

Нарвская, 22, 24, 26, 28, 45, 47, 47а, 49, 53, 53а;

Смоленская, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 43;

Таёжная, 2в, 8, 10, 10а, 10в, 16а, 22;

Уткинская, 15;

Шевченко, 25, 29, 29а, 31, 31а, 35а, 35в, 37, 38, 38а, 41, 43, 44а, 44-б, 46, 46в, 48, 50, 54, 68, 68-б, 70, 74, 76, 82;

Шилкинская, 6.

Длительность отключений составит от двух до восьми часов. 

 
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