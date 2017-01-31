Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл

Загоревшееся сегодня в акватории Амурского залива судно Yeruslan уже подверглось нападкам мародёров. Пока специалисты решают, как подступиться к судну для тушения, предприимчивые жители Приморья буквально растаскивают его на металлолом.

В пресс-службе приморского управления МЧС корреспонденту РИА «Восток-Медиа» прокомментировали, что на данный момент идёт разведка местности. Специалисты ведомства сейчас сотрудничают с морским спасательно-координационным центром. Процесс тушения осложняется из-за удалённости объекта от берега.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Yeruslan, принадлежащий компании Claner Shipping LTD, был арестован за долги. Судоходная корпорация задолжала экипажу больше 16 тысяч долларов. Транспортное средство уже несколько лет находится под арестом, однако народный интерес к нему был «подогрет» подробным фотоотчётом одного из местных изданий. Именно после вышедшей накануне статьи к судну потянулись толпы паломников. По свидетельствам очевидцев, буквально вчера волонтёры забрали собаку, обитавшую рядом с «кораблём-призраком», теперь для животного ищут дом. Но не все приморцы оказались настолько добродушны, некоторые жители края отправляются к «арестанту» в поисках наживы. На кадрах попавшего в редакцию видео отчётливо заметно, как ушлый экипаж «Жигулей» увозит с собой металлическую часть судна с помощью троса. Свидетели уверяют, что таких мародёров вокруг чужой собственности сегодня оказалось довольно много. Теперь в причинах пожара, а также степени материального ущерба предстоит разобраться специалистам. Агентство следит за развитием событий.