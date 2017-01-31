Hyatt на Бурном всё-таки продолжат продавать

Сегодня стало известно, что многострадальный недостроенный мегаотель на мысе Бурном во Владивостоке вновь выставят на продажу. По договору заниматься этим будет Российский аукционный дом – аукционная площадка, созданная распоряжением российского правительства 8 лет назад. Договор заключён с компанией «Наш дом – Приморье», которая уже несколько лет ведёт дела двух владивостокских «Хаяттов» и буквально накануне объявила, что снимает с аукциона отель на Бурном.

Теперь объект незавершённого строительства заново переоценят независимые эксперты, а затем отель вновь выставят на аукцион, на этот раз очный.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний. Среди них есть и потенциальные покупатели, заинтересованные в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Ранее РИА «Восток-Медиа» приводило мнения экспертов из числа приморских депутатов и учёных-экономистов относительно судьбы владивостокских «Хаяттов». В частности, прозвучало предложение отдать Hyatt по бросовой цене либо найти виновных в разбазаривании средств строек, возбудить уголовное дело и заставить их возместить ущерб.