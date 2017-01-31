Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину

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Роспотребнадзор: в городе наблюдается рост онкологических заболеваний
|Фото: ria.ru, ПКОО "Надежда"
Сегодня депутаты Находки обсудили проблему открытых угольных терминалов. В последние несколько дней этот вопрос стал первым в городской повестке дня – во многом благодаря усилиям общественных активистов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что представители общественной организации «Надежда» составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, активисты запустили сетевой флешмоб #Находка_задыхается.
Этот вопрос наконец обсудили на уровне городской думы. Там сегодня прошло расширенное заседание депутатской комиссии по экологии и благоустройству. Об этом корреспонденту агентства рассказала советник председателя думы Находки Татьяна Белоногова. «На заседании помимо депутатов присутствовали представители общественности. Позиция комиссии весьма однозначная – нужно в срочном порядке решать проблему с угольной пылью. Город действительно задыхается», - рассказала она. Советник отметила, что на заседании присутствовал и депутат краевого Законодательного собрания Руслан Маноконов. Он пообещал написать обращения к губернатору Владимиру Миклушевскому и президенту Владимиру Путину. Возможно, это как-то поможет решить проблему с открытыми угольными терминалами в Находке. Татьяна Белоногова добавила, что на сегодняшнюю встречу депутаты пригласили и работников транспортной прокуратуры – именно это ведомство должно осуществлять надзор за владельцами терминалов. Однако стражи порядка на заседание не явились.
Решение губернатора игнорируют
«В 2014 году губернатор запретил в Приморье перевалку угля открытым способом. Но это решение осталось только на бумаге. Поначалу планировалось поставить какие-то защитные сетки, как-то это всё контролировать… Но по факту никакого контроля нет, ответственность в законе не прописана. Поэтому ничего не изменилось. Постановление Владимира Миклушевского просто игнорируют», - пояснила Татьяна Белоногова.
Председатель думы Находки Евгений Воронин рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что сейчас в представительном органе пытаются понять, каким образом можно повлиять на сложившуюся ситуацию.
«Решение, которое приняли на уровне губернатора, попросту игнорируется. Наверное, нам нужны какие-то новые рычаги давления. Ведь даже если мы примем какой-то новый закон, какие-то поправки – они не будут иметь обратной силы. Соответственно, на работающие угольные компании они не повлияют. Мы сейчас планируем создать межведомственную комиссию по этому вопросу. В скором будущем мы уже озвучим конкретные предложения», - рассказал он.
Евгений Воронин отметил, что активное участие в решении угольной проблемы принимают специалисты управления Роспотребнадзора. Они рассказали депутатам, что Находка всё сильнее загрязняется, в городе наблюдается рост лёгочных и онкологических заболеваний. При этом в одиночку ведомство не способно изменить ситуацию. «Одной из главных проблем является разметка санитарно-защитных зон. Каждая отдельная фирма-перегрузчик создавала её по отдельности, под свой объём перегрузки. Но это в корне неправильно! Ведь они все находятся в одном месте, и угольная пыль от них идёт общая. Санитарно-защитная зона у этих терминалов должна быть в десять раз больше», - пояснил Евгений Воронин.
Этим дышат дети
Свой вклад в кампанию против угольных терминалов в Находке внесли и городские школьники. Ученики одного из младших классов городской школы № 1, расположенной недалеко от печально известного мыса Астафьева, выложили в Сеть такое видео. Учебный класс, в котором занимаются дети, покрыт слоем угольной пыли. По словам автора видео, каждый день школьникам приходится очищать от неё свой кабинет.
Данная видеозапись моментально разлетелась по приморским социальным сетям и вызвала бурные обсуждения. Так, некоторые находкинцы отметили, что в последнее время в городе участились случаи детских онкологических заболеваний. «Уголь не выводится из организма, а оседает в лёгких... Потом – силикоз лёгких, рак. Этим дети дышат каждый день!» - написала одна из комментаторов.
«Дети дома сидят, вместо того, чтобы гулять на улице. Во-первых, вредно. Во-вторых – вещи потом сразу в стирку надо бросать. Мгновенно пачкаются от угольной пыли», - написала другая горожанка.
Впрочем, некоторые находкинцы оказались не согласны с противниками открытых угольных терминалов. «Меня вот очень возмущают удивлённые возгласы по поводу угля. Столько лет в Находке порты с угольными терминалами, там люди работают поколениями. Всё понимаю, экология и так далее, бедные дети… Только вот осознаёте ли вы, что после прикрытия этой «помойки» большинство жителей останутся без работы? Порты на данный момент - градообразующие предприятия в Находке», - высказала своё мнение одна из пользовательниц Instagram.
«В 2014 году губернатор запретил в Приморье перевалку угля открытым способом. Но это решение осталось только на бумаге. "-хитёр бобёр. (- не одетая, не раздетая, не пешком, не в повозке, не верхом, не с подарком, не без подарка!). Всем угодил.
сделать максимально усилий для ограждения территории портов чтобы максимально удерживать пыль в конце концов орашать водой как это положено и делается в открытых угольных розрезах. . . . и проблема решитсмя без закрытия терминалов но затраты будут конечно и котроль и контроль
Мадам, защищающая, порт похоже сама 2005 года рождения. Будет ей известно, что уголь стали переваливать только с 2010 года где-то. А до этого всегда были металл, дерево и т. п.
облако угольной пыли выше видовой площадки-жесть!!!
Когда это у нас в Находке угольные терминалы были градообразующими предприятиями? На сколько мне известно это рыбодобывающие предприятия, ЖБФ, НСРЗ.
Изначально Находка задумывалась как город-порт, экономика всегда была специализирована на портово-транспортном комплексе. Четыре порта – торговый, рыбный, нефтепорт и позднее присоединившийся к ним порт Восточный работали в соответствии со своим предназначением: перерабатывали различные грузы – лес, нефть, контейнеры, рыбную продукцию и т. п. Другие градообразующие предприятия, Находкинский судоремонтный завод, Приморский судоремонтный завод, жестянобаночная фабрика, имевшие свои портовые сооружения, также действовали в рамках производственного цикла. Однако дальнейшее развитие круто изменило облик города. В наши дни он фактически превращен в угольный терминал, поскольку все порты и причалы перерабатывают уголь открытым способом.
Если мы не наведем порядок сами - его никто не наведет. Власть продажная, но трусливая. Требовать уважение к народу цивилизованным путем, но массово - и обращаться за пределы края. В крае проблемы не решаются - или импотенты или коррупционеры, или - того хуже - предатели нашей приморской земли
Между тем, современное чиновничество - явление особенное, отличное от старого — царского и советского. Нынешний чиновник более агрессивен, циничен, беспринципен, свободен от таких качеств, как щепетильность и порядочность. Он ничего не боится, когда ворует с размахом. Родина, Отечество, народ для него не просто пустой звук, это что-то такое, чего стесняешься.
Скажу Вам по секрету, импотенты, коррупционеры и предатели земли находятся как раз за пределами края)). И кстати они хоть и продажные, но отнюдь не трусливые)). Постоять за себя они смогут).
Почему потерли все комменты на тему гей-движения?Это же неприкрытая ГОМОФОБИЯ!
Интернет вам для того и оставили, чтоб релаксировали, булькали на полит темы, критиковали всё и вся, парок выпускали. Выпустит гражданин парок зловонный и идет трудиться производительно дальше. Ну водовкой вдогонку освежиться, если с капустой напряг-боярышником. И жизнь хороша. Скажите спасибо, что урановую руду не перегружают она-то не пылит , поди. Кста, а что в Восточном угольный комплекс поделывает, самый большой в бывшем Союз(по объёму перевалки)?
Ты её(зачёркнуто)его(зачёркнуто)оно в окно, так оно в дверь. . .