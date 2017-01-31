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Бюст Пушкина не вернут в центр Владивостока ко Дню памяти поэта: РИА "Восток-Медиа"
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Бюст Пушкина не вернут в центр Владивостока ко Дню памяти поэта

Бюст Пушкина не вернут в центр Владивостока ко Дню памяти поэта
Процесс восстановления сквера под Золотым мостом ещё идёт
31 января 2017, 20:45
Культура | Приморский край
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Фото: emosurf.com

Власти приморской столицы работают над возвращением бюста Александра Сергеевича Пушкина в центр города. Сейчас процесс завис на процедуре согласования и проведении экспертиз. Уже известно, что ко Дню памяти поэта, 10 февраля, объект восстановить точно не успеют, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе мэрии корреспонденту агентства сообщили, что земельный вопрос улажен и в муниципальной собственности имеется достаточный участок для обустройства сквера. Летом прошлого года рабочие привели его в порядок, правда, без больших капиталовложений.

«Сейчас идут подготовительные работы, в том числе проходят необходимые процедуры согласования и экспертизы с департаментом культуры Приморского края. Памятник будет возвращён на место по мере решения вопроса надлежащим образом. Самое главное то, что памятник всё это время находился на хранении и он в надлежащем состоянии. Его обязательно установят на место», - отметила собеседница агентства.

При этом, как предполагали некоторые жители Владивостока, ко Дню памяти Александра Сергеевича, 10 февраля, все работы завершить точно не успеют – слишком короткий срок.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в столице Приморского края вновь заговорили о возвращении бюста русского поэта и драматурга Александра Сергеевича Пушкина. Власти убрали его ещё в 2009 году во время подготовки к саммиту АТЭС, чтобы освободить площадку для строителей. Сейчас, спустя годы, пользователи социальных сетей обратили внимание - в сквере под Золотым мостом наконец появился постамент. Однако, как оказалось, основание для памятника рабочие установили полгода назад. По всей видимости, местные жители ранее на это просто не обратили внимание.

 
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