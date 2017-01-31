Жителям Владивостока не придётся менять водительские права в ГИБДД

С завтрашнего дня это можно будет сделать через МФЦ

Владивостокцы с 1 февраля смогут заменить водительские права в городских многофункциональных центрах (МФЦ). Это правило не касается тех, кто получает их впервые, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 1 февраля в многофункциональных центрах Владивостока можно будет заменить российские и международные водительские удостоверения в случае окончания срока их действия, утраты или других обстоятельств.

Теперь для замены водительского удостоверения можно подать пакет необходимых для этого документов, сделать фото, а после этого забрать готовое удостоверение непосредственно в МФЦ.

«Для этого при себе нужно иметь: паспорт, ксерокопию паспорта, старые права, справку медкомиссии установленного образца, ксерокопию справки медкомиссии на одной странице, с обеих сторон. Обязательно нужна также квитанция из банка об оплате госпошлины – 2000 или 500 рублей», - рассказали в пресс-службе мэрии.

У владивостокских автовладельцев останется возможность заменить права и по старинке - в ГИБДД управления МВД по Приморскому краю. При этом следует помнить, что первоначальную выдачу водительских удостоверений после сдачи экзаменов по вождению и теоретических тестов, а также после окончания срока лишения прав во Владивостоке уполномочены производить только в самом управлении.

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ: на улице Давыдова, 9, Верхнепортовой, 76а, проспекте 100-летия Владивостока, 44, на Адмирала Невельского, 13 и Партизанском проспекте, 28а. Кроме этого, ещё два структурных подразделения располагаются в посёлке Трудовое, на улице Лермонтова, 36 и на острове Русском, на Экипажной, 10.