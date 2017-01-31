Владивосток проиграл в битве за право провести Матч звёзд КХЛ - 2018

Приморская столица проиграла в народном голосовании за возможность проведения Матча звёзд в 2018 году. Никто не смог сдвинуть Астану с лидирующей позиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги завершилось голосование за город, который примет звёзд хоккея в январе 2018 года. С подавляющим преимуществом, а именно 71 % голосов, победила Астана. На втором месте расположилась Казань с 19 % «лайков». Приморская столица смогла стать только третьей, получив всего 7 % поддержки зрителей. Аутсайдером народного выбора стал Хельсинки.

Между тем окончательное решение примет оценочная комиссия лиги. Экспертам предстоит не только изучить заявки, но и побывать в каждом городе, чтобы осмотреть и объекты спортивной инфраструктуры.

Кроме того, в поддержку Владивостока накануне высказался заслуженный тренер России и телевизионный комментатор Сергей Гимаев во время интервью KHL.ru. По его мнению, и Казань, и Астана, и Хельсинки, безусловно, достойны принять Матч звёзд. Однако Гимаев уверен, что в Хельсинки и Астане могут возникнуть сложности при проведении, а для Казани подобное мероприятия, как для самого спортивного города страны, вряд ли станет самым важным.

Сергей Гимаев

«А что такое Неделя звёзд хоккея для Владивостока? Проведение такого хоккейного праздника во Владивостоке для Приморского края однозначно будет самым главным спортивным событием года. Во Владивостоке сейчас хоккейный бум. Там стоит задача развить детский хоккей, чтобы функционировали хоккейные школы. Для детей, которые там живут, приезд знаменитых хоккеистов и Матч звёзд будет событием на годы. Это будет взрыв. Единственная проблема Владивостока – это расстояние. С другой стороны, все мечтают там побывать. И это шанс, когда можно будет полететь во Владивосток. И для журналистов, и для болельщиков это будет очень интересно. Там город-красавец: океан, солнце, сопки. Всё для того, чтобы лучше узнать страну», - сказал Сергей Гимаев.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что проект Недели звёзд КХЛ во Владивостоке в 2018 году презентовал лично губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он присутствовал на Неделе звёзд в Уфе, которая проходила в 20-х числах января. Как только стартовало народное голосование, Астана сразу же выбилась в лидеры.