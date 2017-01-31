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Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье

Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
Аукцион по продаже гостиницы на мысе Бурном забуксовал
31 января 2017, 16:22
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", zspk.gov.ru, vvsu.ru

Отмена аукциона по продаже одного из владивостокских недостроенных отелей Hyatt удивила депутатов приморского Законодательного собрания. В то же время некоторые эксперты считают, что инвесторы просто не заинтересованы в его покупке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня мы приводим мнения политиков и учёных.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края не смогли ответить – из-за чего отменили аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурном. Часть парламентариев вовсе отказалась обсуждать данный вопрос. Ответ не смогли дать ни в администрации края, ни в подрядной организации «Наш дом – Приморье».

«Я запросил официальную информацию у администрации Приморского края на эту тему и сейчас жду ответ. Однако я уверен, что отель вновь будет выставляться на аукцион. Думаю, что Законодательное собрание будет жёстко спрашивать с администрации края, все депутаты очень трепетно относятся к истории этого отеля», - поделился в разговоре с корреспондентом редакции депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Новиков. Его предположение о том, что повторный аукцион всё-таки состоится, подтвердили и в краевой администрации. По информации пресс-службы, в данный момент «идёт доработка документации».


 

Тем, что Hyatt не удалось продать и в этот раз, остался недоволен и коллега Дмитрия Новикова – депутат Владимир Беспалов. «Это не лучшее событие в истории края. Контрольно-счётная палата во время декабрьского доклада заявила, что нельзя больше выделять деньги на строительство гостиниц, поскольку предыдущие миллиарды не освоены, а потрачены неизвестно куда. В прошлом году нам говорили, что есть покупатели. Большой интерес проявляют как отечественные, так и иностранные компании», - добавил Беспалов. Он также заявил, что предложение продать недостроенный Hyatt на мысе Бурном поступало от фракции КПРФ ещё три года назад. По его мнению, стройку двух таких гостиниц можно приравнять к нецелевому использованию бюджетных средств.


 

Об отсутствии потенциальных клиентов как о предполагаемой причине отмены аукциона говорили многие СМИ. Это могут подтвердить и неоднократные приказы об увеличении срока подачи заявок. Первый такой документ был опубликован ещё 12 сентября прошлого года. После этого дата переносилась ещё три раза.

«Первая и самая понятная причина в том, что инвесторы не видят экономического смысла в покупке этой гостиницы. Покупатель должен понимать, что деньги, которые он вложил, – вернутся к нему хотя бы через 10 лет. Поскольку цена достаточно высокая, то идти на огромный риск ни один из инвесторов не хочет. Вторая причина заключается в том, что бизнесмены смотрят не только на сегодняшний день, но и на перспективы. Раньше появлялась информация, что во Владивостоке будет бум китайских туристов. Это подтвердил и прошедший год. Однако вопрос в том – разовьётся ли эта траектория в ближайшие годы, в то время, когда инвестор хочет окупить этот проект», - объяснил причины непопулярности гостиницы на рынке профессор ВГУЭС, доктор экономических наук Александр Латкин.

Кроме этого, видный учёный-экономист считает, что окружающая отель инфраструктура не удобна для туристов. Плюс на выбор приезжих будет влиять и ценовой фактор.

«Учитывая, сколько денег уже потрачено на неё – номера будут стоить дорого. Маловероятно, что там смогут остановиться туристы, прибывающие из других регионов России. Последние 4 года в стране снижается покупательская способность населения. Это подтверждается многими параметрами – только в Приморском крае за прошлый год объём платных услуг населению к уровню 2015 года сократился на 16 %. В связи с этим инвесторы не видят тут перспектив», - добавил Латкин. Экономист видит лишь два решения сложившейся проблемы: отдать Hyatt по бросовой цене либо найти виновных, возбудить уголовное дело и заставить их возместить ущерб.


 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что оператор «Наш дом – Приморье» принял решение не проводить аукцион по продаже гостиницы Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Приказ об отказе от проведения аукциона в электронной форме подписал генеральный директор компании Вадим Кочубей.

 
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Комментарии
  • Николай  (час назад)

    награбили/разворовали, а теперь крайнего ищут, вот она власть в нашей России



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