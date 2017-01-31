Приморский "Луч" проэкзаменуют команды из Казахстана и Косово

Команда «Луч» из Владивостока за неделю освоилась на межсезонном сборе в турецком Белеке, и сегодня штаб «жёлто-синих» окончательно определился со спарринг-партнёрами. Одновременно клуб сверстал программу второго сбора, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу коллектива.

Тренеры футбольной команды «Луч» определились с соперниками по товарищеским матчам на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Первую контрольную игру подопечные Константина Емельянова проведут 4 февраля против дебютанта казахстанской Суперлиги – команды «Алтай» из города Семей (Семипалатинск). На 7 февраля запланирован поединок с сербским клубом «Ферроникели» (двукратным чемпионом Суперлиги Косово). Завершающим аккордом сборов станет матч против казахстанского «Окжетпеса» из Кокшетау 10 февраля.

Судя по поступающим из Белека фотографиям, «лучовцы» пребывают в отличном настроении.

Второй учебно-тренировочный сбор «жёлто-синие» также проведут в Турции – с 16 февраля по 6 марта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о кадровых изменениях на первом сборе команды. «Лучовцы» взяли с собой в Белек группу воспитанников приморского футбола, но одновременно могут лишиться своего лучшего защитника Алексея Грицаенко.























