Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке

Во Владивостоке запретили проведение гей-парада. Приморские власти не одобрили запрос московского активиста из-за детей, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Департамент внутренней политики Приморского края отказал главе московского гей-прайда Николаю Алексееву в проведении парада секс-меньшинств в центре Владивостока. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации региона, отказ основан на 124-м федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».

Приморский край со своей столицей Владивостоком стал 69-м субъектом РФ, в котором Алексеев подал уведомления о проведении гей-парада и ЛГБТ-митингов. Об этом он сам написал на своей странице «ВКонтакте». Во Владивостоке представители сексуальных меньшинств хотели пройти по улице Светланской 8 февраля.

Сам активист в столице Приморья гостил всего несколько дней назад и остался поражён городом: «Я в дичайшем восторге от Владивостока! Первый город России, где я хожу с картой, чтобы посмотреть достопримечательности, и я ощущаю себя настоящим туристом, как где-нибудь в европейском городе. Сногсшибательные мосты и виды!».

Сейчас Алексеев уже улетел на Камчатку, где, к слову, также подал заявление на проведение парада. По данным ИА «Кам 24», скорее всего, и в этом городе инициатор получит отказ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в поле зрения организаторов акции попали почти все дальневосточные города. До этого активист получил отказ в мэриях Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана.

Между тем, несмотря на отказы в проведении гей-парадов, в следующем месяце на берегу Японского моря состоится второй зимний ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Он будет проходить на закрытой от посторонних глаз базе отдыха 17 - 19 февраля. В начале декабря 2016 года во Владивостоке официально начал работу ресурсный центр для ЛГБТ и женщин, пострадавших от насилия.