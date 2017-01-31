"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь

Во Владивостоке полностью ликвидировали «депутатскую» стройку на улице Бестужева. На её месте остались замусоренный пустырь, разрушенная детская площадка и пни от деревьев. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» сегодня посмотрел, во что превратился некогда любимый местным жителями сквер после нашествия строителей.

Рабочие полностью разобрали стройплощадку на Бестужева, 40. Теперь на месте скандальной стройки магазина раскинулся небольшой пустырь, заваленный кусками грунта и мусором. Снос стройплощадки начался ещё две недели назад – после настоятельного требования губернатора Приморья Владимира Миклушевского.





РИА «Восток-Медиа» подробно освещало стройку супермаркета на Бестужева, 40 и конфликт вокруг неё. В ночь с 7 на 8 декабря рабочие компании «Версат» огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, изначальным учредителем строительной компании является депутат городской думы Дмитрий Сулеев. Жильцы соседних домов и общественные активисты выступили с протестом против строительства. Это дало результат: 30 декабря администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство у «Версата». Сулееву дали две недели на сворачивание работ и поручили сделать на этом месте сквер. Рабочие «Версата» смогли уложиться в срок – от стройплощадки не осталось и следа. Однако территория на месте строительства выглядит, как после бомбёжки. Рабочие, засыпав котлованы, не стали вывозить грунт, а просто равномерным слоем раскидали его вокруг.









От придомовой территории земельный участок, где проходило строительство, огородили мешками с песком.









Довершают картину всеобщей разрухи остатки сооружений с детской площадки. Их строители разломали в конце декабря.









Убирать их никто не собирается.





Забор, который огораживал детскую площадку, в нескольких местах сломали.













После ухода строителей стало видно, какой урон они нанесли местному скверу. Место стройки завалено ветками и кусками деревьев, тут и там из земли торчат спиленные пни.









Некоторые из них – весьма приличных размеров, что не может не говорить о возрасте деревьев.













«Осталось два деревца всего. Остальные – их тут где-то 38 штук было – спилили подчистую!» - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» местный житель Александр Георгиевич. «Вдобавок, не вывезли грунт, всё бросили здесь. А по-хорошему, должны! Сулееву же поручили восстановить сквер. Конечно, всё это будет делаться в тёплое время года. Но ведь можно было хотя бы территорию в порядок привести. Это выглядит как издевательство над поручением губернатора», - возмущается пенсионер.





Впрочем, надо отметить, что над внешним видом пустыря «поработали» и местные жители – тут и там на участке валяется обыкновенный мусор, а также следы выгула собак.





Как рассказал юрист компании «Версат» Станислав Дмитриев, в самое ближайшее время на месте бывшей стройки начнут создавать новый сквер. Точную дату начала работ компания назовёт уже на этой неделе.

«Сейчас решаются некоторые технические моменты с администрацией города. Пока мы работаем с профильными департаментами. Но мы помним позицию губернатора и в самом скором времени начнём возводить сквер на Бестужева, 40», - уточнил он.





В то же время местные жители считают, что этого недостаточно.

«Никто так и не понёс никакого наказания за уничтожение сквера. Отменили стройку – это прекрасно, но почему не наказывают виновных? Тех, кто выдавал документы, тех, кто рубил деревья? Тому же Сулееву никто ничего не сделал. А если бы завели дело, то был бы пример для всех, кто уничтожает скверы во Владивостоке», - считает житель дома № 40 на Бестужева, Владимир. Он сообщил, что инициативная группа обратилась в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения зелёных насаждений.





Чем в конечном итоге закончится эта история – сказать сложно. В ближайшее время сквер на Бестужева собирается посетить сам губернатор Приморья Владимир Миклушевский. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что он распорядился провести мониторинг всех парковых зон в черте Владивостока и нанести их на карту. Это, по мнению чиновника, поможет избежать подобных строительных конфликтов. Так что, вполне возможно, конфликт вокруг «депутатской» стройки станет важным прецедентом в истории приморской столицы.