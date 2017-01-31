Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 01 февраля 2017 года, 13:06
В МФЦ Хабаровского края открыли спецместа для оформления "гектара"
В МФЦ Хабаровского края открыли спецместа для оформления "гектара"
Приморский завод изготовил первый в 2017 году боевой "Аллигатор"
Приморский завод изготовил первый в 2017 году боевой "Аллигатор"
С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар
С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар
Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне
Владивостокского подростка едва не погубил интерес к пожару на судне
Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
Регионы:


Популярное
%31.%01.%2017
Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
%31.%01.%2017
Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
%31.%01.%2017
"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
%31.%01.%2017
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
%31.%01.%2017
Во ВГУЭС достраивают 27-этажный дом для преподавателей
%31.%01.%2017
Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
%31.%01.%2017
Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
сегодня, 08:29
Сегодня часть Владивостока останется без света

Обсуждаемое
%31.%01.%2017
20

Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
%31.%01.%2017
12

Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
10

Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
%31.%01.%2017
6

"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
3

"Единая Россия" поставила на контроль установку окон в школах Приморья
сегодня, 11:35
3

Хабаровчанин выступил с протестом против извращений
%31.%01.%2017
2

В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
сегодня, 10:10
2

Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
%31.%01.%2017
1

В Хабаровском крае инспектор ДПС придумал нарушение жителю Чегдомына
%31.%01.%2017
1

Хабаровскому краю выделят деньги на рабочую силу
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока 30.01.2017
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 912



Система Orphus

Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора

Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
Власти объяснили, кому положена выплата
31 января 2017, 13:57
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В марте в Приморье начнётся выплата единовременной социальной надбавки к пенсии для всех пенсионеров края. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрено больше 570 миллионов рублей. По поручению Владимира Миклушевского первыми выплату получат жители районов, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», проинформировали сегодня в администрации региона.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, порядок предоставления социальной поддержки в виде «губернаторской тысячи» остался прежним.

«По одной тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур», – уточняют специалисты.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке она предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение «губернаторской тысячи» потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

«Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди ещё достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты», – уточнила директор департамента Лилия Лаврентьева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в январе приморские пенсионеры получили разовую выплату по 5 тысяч от президента России.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Пенсионер  (14:21, 31.01.2017)

    Ну теперь гульнем на тысячу. . . может даже молока с творогом куплю на неделю.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru