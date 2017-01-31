Во Владивостоке женское ДТП привело к больничной койке

Последний день января оказался омрачён для нескольких автолюбителей Владивостока, попавших в ДТП. При этом сразу две аварии произошли в районе 3-й Рабочей. Участниками первого и более серьёзного происшествия стали две девушки, им понадобилась госпитализация.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Lexus двигалась по главной дороге со стороны Гоголя в направлении кольца 3-й Рабочей. В тот момент владелица Mitsubishi Pajero собиралась повернуть в сторону Шилкинской. По всей вероятности, девушка не убедилась в безопасности манёвра и на всём ходу протаранила дорогостоящий кроссовер. Удар был такой силы, что передняя часть «Лексуса» изменилась до неузнаваемости, а на дорогу вытекли технические жидкости машины.

Жёсткая встреча не прошла бесследно и для водителей. Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали на место аварии скорую помощь. С травмами различной степени тяжести обе девушки отправились в больницу для дальнейшего обследования. На месте ДТП сейчас работают полицейские, после составления схемы разбитые машины покинут проезжую часть, освободив и без того загруженный перекрёсток. Для транспортировки «Лексуса» понадобится эвакуатор.









Вторая авария произошла неподалёку, на кольце 3-й Рабочей. Здесь проезжую часть не поделили микроавтобус и джип. Однако в отличие от первого ДТП никто из водителей не пострадал, да и материальный ущерб оказался значительно меньше.























