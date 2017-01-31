Илья Авербух приглашает приморцев на новое ледовое шоу

Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова и другие артисты театра и кино приедут во Владивосток для участия в ледовом шоу. Известный фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух представит в приморской столице новую программу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

4 марта в КСК «Фетисов-Арена» выступят звёзды шоу «Ледниковый период». Билеты стоимостью от 700 рублей уже поступили в продажу.

«Зритель, который приходит на наши выступления, нас хорошо знает, он уже бывал на наших представлениях. Это такая своеобразная встреча друзей - людей, которые с большим уважением и любовью относятся друг к другу», - рассказал сам Илья Авербух.

За три месяца гастрольный тур «Ледниковый период» охватит 40 городов России и зарубежья. Илья Авербух придумал для поклонников фигурного катания новую оригинальную постановку с потрясающей музыкой и яркими костюмами. Её увидят жители Владивостока и Южно-Сахалинска, Тюмени и Екатеринбурга, Омска и Новосибирска, Ярославля и Воронежа, Саратова и Волгограда, Сочи, Ростова-на-Дону и других городов.

Участниками гастрольного шоу станут актёры, телеведущие, музыканты, которых россияне могли видеть в программе «Ледниковый период».

Продюсерская компания Ильи Авербуха была создана ещё в 2004 году. Во всех проектах компании принимают участие олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира по фигурному катанию, а также артисты театра и кино.