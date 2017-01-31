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Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев: РИА "Восток-Медиа"
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Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев

Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев
Бухта Лазурная соседствует с пляжами Сочи, Анапы и Геленджика
31 января 2017, 11:17
Туризм | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Один из владивостокских пляжей, известный среди местных жителей и гостей как Шамора, вошёл в топ-15 самых популярных курортов России среди иностранных туристов в 2017 году. Гости из-за границы активно бронируют отели рядом с бухтой Лазурной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Список самых популярных российских курортов для отдыха иностранных туристов в 2017 году составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Эксперты проанализировали данные брони отелей для проживания с 1 мая по 31 августа 2017 года. Владивостокская Шамора заняла среди многочисленных курортных местечек 15-е место.

Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах в окрестностях Лазурной бухты в среднем на 7 дней и готовы платить по 3 тысячи рублей в сутки.

Лидерами топа стали Сочи, байкальский Хужир и Анапа. В список 15 лучших также попали Севастополь, Геленджик, Ялта, Алушта, Феодосия, Листвянка (Байкал), Пятигорск, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море, Новороссийск и Евпатория.

Бухта Лазурная находится в Уссурийском заливе Японского моря в Приморье неподалёку от Владивостока. Местные жители по привычке называют её Шамора. Многим россиянам это название знакомо благодаря группе «Мумий Тролль». Илья Лагутенко с командой в 1998 году выпустил одноимённый альбом «Шамора».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что столица Приморья попала в топ-3 популярных городов России среди иностранцев. Владивосток занял 3-е место после двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.

 
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Комментарии
  • Турыст  (12:33, 31.01.2017)

    Видимо их туды возят в бессознательном состоянии, поскольку человек в полном уме и здравии такого не оценит.

  • Одессей  (14:57, 31.01.2017)

    Шамора стала одним из самых популярных курортов России и блюд для акул!

  • Наблюдатель  (15:38, 31.01.2017)

    Срочно, срочно построить там угольный терминал. А то как то выпадает из тренда.

  • JD  (22:31, 31.01.2017)

    Поржал))). Это каким же бомжом надо быть чтобы Шамора приглянулась как один из лучших "курортов" России?)) Нет, правда я валяюсь))

  • Музыкант  (22:49, 31.01.2017)

    Ага, а вся "кака" из "М+Ж" и едальний узбекских течёт в сопку, а не в бухту! Идиотизм!



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