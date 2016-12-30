Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 05 января 2017 года, 15:36
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
Регионы:


Популярное
вчера, 18:02
В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 15:55
Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду

Обсуждаемое
вчера, 15:55
3

Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 18:02
2

В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
2

Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 317



Система Orphus

Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева

Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева
Представители ООО "Версат" пытаются разобраться в ситуации
30 декабря 2016, 15:51
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Компания «Версат», которая занимается строительством магазина во Владивостоке, ничего не знает о запрете стройки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как выяснилось, администрация города пока не оповещала фирму о своём решении.

Как стало известно чуть ранее, сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40, выданное компании «Версат». Такое решение чиновники вынесли, подробно ознакомившись со всеми документами на строительство. Однако, как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», самих «виновников торжества» об этом ещё не оповещали.

Юрист ООО «Версат» Станислав Дмитриев сообщил: «Мы не получали никаких решений от городских властей. Нас не оповестили ни письменно, ни по телефону, ни как-то ещё. Сейчас мы разбираемся в ситуации и потом будем уже как-то действовать». Как именно поведёт себя фирма, связанная с депутатом владивостокской думы Дмитрием Сулеевым, – неизвестно. Есть вероятность того, что народный избранник всё-таки не отступится от своих планов – борьба подконтрольной ему компании за этот участок в Дворянском гнезде тянется много лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие вырубили многолетние деревья, которые высаживали местные жители. Данные действия привели к протестам жильцов и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Проблему обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. Сегодня, в канун Нового года, общественность, по-видимому, добилась своего.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • гость  (16:01, 30.12.2016)

    Да он везде где понастроил незаконно зданий, просто не знал, что там нельзя строить. мы судились, судились, а остались баранами. хоть не позорились бы.

  • babai  (16:04, 30.12.2016)

    А глазки такие честные, честные - сама невинность! Нужно с него в 1000 кратном размере удержать за срубленные деревья, то что он загубил, восстанавливать лет 30-ть нужно, а прокуратуре хорошенько "поковырять" насчет выданного разрешения! И вообще, "поковырять"!

  • ПенсиАнерка  (16:11, 30.12.2016)

    А я не вижу честных глазок, наоборот такое пронырливое и самоуверенное

  • разум возущенный  (16:24, 30.12.2016)

    На выборы надо ходить, чтобы и духа таких "слуг" народа не бы ни в каких думах и заксобраниях. А так мы и есть стадо баранов, которых всегда можно отправить на шашлык. Все они идут во власть, чтобы как-нибудь поживиться, а чаяния народа им по барабану.

  • Житель города  (17:38, 30.12.2016)

    Я правильно понимаю, что городская администрация сначала выдала порубочный билет и разращение на строительство а потом отменила?)Да уж, это Владивосток детка

  • гость  (18:28, 30.12.2016)

    Кто-то "неустанавливаемый" подписал разрешение на строительство, до этого подписал архитектор и проч. , еще "неустанавливаемый" подписал порубочный билет и т. д. До этих "неустановленных" некто "неизвестный" подписал отвод земли. Кругом "неизвестные" правят. Вот житуха.

  • Второй фронт  (21:00, 30.12.2016)

    Полгорода приватизировали, 11 ворюг посадили, а фамилию главного так не удалось установить, только имя-отчество:-Сергей Михайлович, и всё. Сулеев до 9 жопу погреет на Пхукете, а 10 января стройка продолжится, он же депутаст.

  • Берегите лес   (11:02, 31.12.2016)

    Как-то, кто-то, решил что-то, построить? Когда начнут благоустраивать город? Или и так сойдет? Откуда господину Сулееву знать, что творится там на Бестужева 40, если даже юриста не оповестили? Плюс, минус один магазин, ему это надо?

  • Наблюдатель  (13:34, 31.12.2016)

    Какая "одухотворённая", лицо в общем.

  • сулеев  (15:09, 31.12.2016)

    Не волнуйтесь, граждане, все будет бумаги будут приведены в идеальнейшее состояние и торговое заведение появится вовремя и в срок. Зеленые насаждения будут высажены в необходимом количестве, потребности граждан в товарах повседневного спроса будут удовлетворены повсеместно. Это рынок, товарисчи, времена горлопанства, популизма и беспредела давно ушли, привыкайте уж к новым реалиям, что ли.

  • олений пенис  (15:15, 31.12.2016)

    И в самом деле, спилили этот буреполом, удалили собачье авно , супермаркет вам построят, а вы все недовольны!Правильно депутат говорит, подкорректирует бумажки и зарычат бульдозера, застучат гидромолоты, попрут самосвалищи с грунтом. Даешь!Будете потом своим шавкам вискасы и педигри покупать, а себе полкило водяры, настроение поднимать!Радуйтесь цивилизации, деревья у себя на даче окучивать будете.

  • ИЙЯ  (08:27, 03.01.2017)

    Видно что кроме пениса у вас ничего за душой нет! А главное - детей, поэтому и рассуждения как у полного идиота!

  • Евгений Остапчук  (22:29, 01.01.2017)

    Козел этот Сулеев!!! Да и остальные наши депутаты такие же! Я на выборы не хожу принципиально, а их выбирают! Зажрались реально! Мало им все! Нет ничего святого у говноедов!!!



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru