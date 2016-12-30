Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева

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Представители ООО "Версат" пытаются разобраться в ситуации
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Компания «Версат», которая занимается строительством магазина во Владивостоке, ничего не знает о запрете стройки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как выяснилось, администрация города пока не оповещала фирму о своём решении.
Как стало известно чуть ранее, сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40, выданное компании «Версат». Такое решение чиновники вынесли, подробно ознакомившись со всеми документами на строительство. Однако, как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», самих «виновников торжества» об этом ещё не оповещали.
Юрист ООО «Версат» Станислав Дмитриев сообщил: «Мы не получали никаких решений от городских властей. Нас не оповестили ни письменно, ни по телефону, ни как-то ещё. Сейчас мы разбираемся в ситуации и потом будем уже как-то действовать». Как именно поведёт себя фирма, связанная с депутатом владивостокской думы Дмитрием Сулеевым, – неизвестно. Есть вероятность того, что народный избранник всё-таки не отступится от своих планов – борьба подконтрольной ему компании за этот участок в Дворянском гнезде тянется много лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие вырубили многолетние деревья, которые высаживали местные жители. Данные действия привели к протестам жильцов и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Проблему обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. Сегодня, в канун Нового года, общественность, по-видимому, добилась своего.
Да он везде где понастроил незаконно зданий, просто не знал, что там нельзя строить. мы судились, судились, а остались баранами. хоть не позорились бы.
А глазки такие честные, честные - сама невинность! Нужно с него в 1000 кратном размере удержать за срубленные деревья, то что он загубил, восстанавливать лет 30-ть нужно, а прокуратуре хорошенько "поковырять" насчет выданного разрешения! И вообще, "поковырять"!
А я не вижу честных глазок, наоборот такое пронырливое и самоуверенное
На выборы надо ходить, чтобы и духа таких "слуг" народа не бы ни в каких думах и заксобраниях. А так мы и есть стадо баранов, которых всегда можно отправить на шашлык. Все они идут во власть, чтобы как-нибудь поживиться, а чаяния народа им по барабану.
Я правильно понимаю, что городская администрация сначала выдала порубочный билет и разращение на строительство а потом отменила?)Да уж, это Владивосток детка
Кто-то "неустанавливаемый" подписал разрешение на строительство, до этого подписал архитектор и проч. , еще "неустанавливаемый" подписал порубочный билет и т. д. До этих "неустановленных" некто "неизвестный" подписал отвод земли. Кругом "неизвестные" правят. Вот житуха.
Полгорода приватизировали, 11 ворюг посадили, а фамилию главного так не удалось установить, только имя-отчество:-Сергей Михайлович, и всё. Сулеев до 9 жопу погреет на Пхукете, а 10 января стройка продолжится, он же депутаст.
Как-то, кто-то, решил что-то, построить? Когда начнут благоустраивать город? Или и так сойдет? Откуда господину Сулееву знать, что творится там на Бестужева 40, если даже юриста не оповестили? Плюс, минус один магазин, ему это надо?
Какая "одухотворённая", лицо в общем.
Не волнуйтесь, граждане, все будет бумаги будут приведены в идеальнейшее состояние и торговое заведение появится вовремя и в срок. Зеленые насаждения будут высажены в необходимом количестве, потребности граждан в товарах повседневного спроса будут удовлетворены повсеместно. Это рынок, товарисчи, времена горлопанства, популизма и беспредела давно ушли, привыкайте уж к новым реалиям, что ли.
И в самом деле, спилили этот буреполом, удалили собачье авно , супермаркет вам построят, а вы все недовольны!Правильно депутат говорит, подкорректирует бумажки и зарычат бульдозера, застучат гидромолоты, попрут самосвалищи с грунтом. Даешь!Будете потом своим шавкам вискасы и педигри покупать, а себе полкило водяры, настроение поднимать!Радуйтесь цивилизации, деревья у себя на даче окучивать будете.
Видно что кроме пениса у вас ничего за душой нет! А главное - детей, поэтому и рассуждения как у полного идиота!
Козел этот Сулеев!!! Да и остальные наши депутаты такие же! Я на выборы не хожу принципиально, а их выбирают! Зажрались реально! Мало им все! Нет ничего святого у говноедов!!!