Работникам "Примтеплоэнерго" выплатили январский аванс

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Предприятие входит в новый год без долгов перед персоналом
|Фото: Kp.md
Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» полностью рассчиталось со своими сотрудниками по зарплате за 2016 год. Сейчас здесь уже начали выплачивать аванс за январь. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о профсоюзном конфликте, разгоревшемся из-за постоянных задержек заработной платы в «Примтеплоэнерго». Часть коллектива подписала письмо о выражении недоверия гендиректору предприятия Алёне Григорьевой. В письме содержалась просьба к губернатору заменить руководителя.
На сегодня, по сведениям краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в «Примтеплоэнерго» выплачена вся задолженность по заработной плате. Долги закрыты по всем филиалам.
Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алёна Григорьева остаётся на своём посту.
По её словам, первая часть заработной платы, традиционно выплачиваемая 30-го числа каждого месяца, была выплачена в срок – до 27 декабря.
Зато половина объектов в крае отключены от электроэнергии за долги. . .
Снова вранье. Не аванс за январь выплатили, а зарплату за декабрь! Аванс у нас 30 числа, а зарплата 15 числа следующего месяца!
Прикольно, теперь выплаченная зарплата в срок идет как новость, до чего дожились при власти воров.
А реально же и разве Губернатор Вова это не видит, что Григорьева мошенница и невежественный в вопросах не только теплоэнергетики, но организации труда -человек . Убрать ее , ничего не меняется, бюджет расчетался с работниками, а предприятие опять ушло в долги.
Чушь, в декабре получили зарплату за ноябрь, аванс за декабрь, и была ещё какая то выплата, на зарплату за декабрь она явно не дотягивала. Видимо её А. Григорьева и назвала авансом за январь. Вообще с приходом Григорьевой выплаты по заработной плате производились хаотично, так в начале 1916г в течении недели несколько раз приходили выплаты по 2-3тыс. Зачем она это делает, остаётся только гадать, в кол. договоре чёрным по белому прописано-30 го и 15 го