В Артёме загорелся пассажирский автобус

В канун Нового года в Приморье произошло серьёзное дорожное происшествие, сообщает РИА «Восток-Медиа». В Артёме загорелся междугородный автобус.

Сегодня днём в приморском городе Артёме вспыхнул пассажирский автобус № 205. Как сообщил начальник пресс-службы краевого управления МЧС Михаил Исаметов, инцидент произошёл в полдень. В районе дома № 6 на Фрунзе во время поездки на станцию техобслуживания у автобуса вспыхнуло колесо. Водитель сразу же сообщил на пульт пожарной охраны, и через 5 минут огнеборцы уже прибыли на место. За десять минут огонь полностью потушили. В ожидании пожарных водитель автобуса сам пытался потушить пламя, но безуспешно. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Скорее всего, это произошло из-за технической неисправности. Пострадавших нет.

Стоит заметить, что за последние два дня это уже второй инцидент с возгоранием автобуса в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в минувший четверг во Владивостоке загорелся военный ПАЗ. До приезда пожарных очевидцы тушили машину своими силами. Такие инциденты происходили и ранее. В сентябре на Русском острове недалеко от Подножья загорелся автобус № 29К. Пассажиры успели покинуть салон маршрутки перед тем, как она вспыхнула, поэтому никто не пострадал.