Во Владивостоке аварийные службы планируют работать круглосуточно

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Несмотря на праздники, горожане могут обратиться к специалистам (ТЕЛЕФОНЫ)
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Диспетчерские и аварийные службы приморской столицы в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме. В случае возникновения сложной ситуации граждане могут обратиться за помощью к специалистам, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как пояснили в администрации города Владивостока, в круглосуточном режиме планируют работать диспетчерские, аварийные и коммунальные службы Владивостока. Редакция агентства приводит список номеров телефонов, которыми могут воспользоваться жители краевого центра:
Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока (ЕДДС) - 2-222-333;
Ленинского района - 2-223-875;
Фрунзенского района - 2-614-392;
Советского района - 2-614-281;
Первореченского района - 2-614-478;
Первомайского района - 2-614-304;
диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда - 2-370-920, 2-370-922;
диспетчер КГУП «Приморский водоканал» - 2-45-33-04;
диспетчер тепловых сетей (МУПВ «ВПЭС») - 2-45-78-42;
горячая линия филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» - 2-43-20-28;
Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ «ВПЭС») - 2-36-28-73, 2-36-28-45;
диспетчерская служба «Владсвет» (по вопросам уличного освещения, МУПВ «ВПЭС») - 2-36-27-73;
диспетчерская служба горканализации - 2-45-47-09;
оперативный дежурный ГО и ЧС - 2-40-28-22;
городская поисково-спасательная служба - 2-37-09-40.