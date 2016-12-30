Во Владивостоке аварийные службы планируют работать круглосуточно

Несмотря на праздники, горожане могут обратиться к специалистам (ТЕЛЕФОНЫ)

Диспетчерские и аварийные службы приморской столицы в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме. В случае возникновения сложной ситуации граждане могут обратиться за помощью к специалистам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как пояснили в администрации города Владивостока, в круглосуточном режиме планируют работать диспетчерские, аварийные и коммунальные службы Владивостока. Редакция агентства приводит список номеров телефонов, которыми могут воспользоваться жители краевого центра:

Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока (ЕДДС) - 2-222-333;

Ленинского района - 2-223-875;

Фрунзенского района - 2-614-392;

Советского района - 2-614-281;

Первореченского района - 2-614-478;

Первомайского района - 2-614-304;

диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда - 2-370-920, 2-370-922;

диспетчер КГУП «Приморский водоканал» - 2-45-33-04;

диспетчер тепловых сетей (МУПВ «ВПЭС») - 2-45-78-42;

горячая линия филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» - 2-43-20-28;

Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ «ВПЭС») - 2-36-28-73, 2-36-28-45;

диспетчерская служба «Владсвет» (по вопросам уличного освещения, МУПВ «ВПЭС») - 2-36-27-73;

диспетчерская служба горканализации - 2-45-47-09;

оперативный дежурный ГО и ЧС - 2-40-28-22;

городская поисково-спасательная служба - 2-37-09-40.