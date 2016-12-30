Единороссы подарили новогодний утренник воспитанникам детской клиники

Юные пациенты детской психиатрической больницы во Владивостоке получили новогодние подарки от руководителя «Молодёжного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия» Александра Щербакова. Праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой стал ярким событием для воспитанников детдомовской группы. Больше 25 детей получили новогодние подарки и сюрпризы от сказочных героев.

По словам Александра Щербакова, Новый год – большое событие для любого ребёнка. Это то, что создаёт своего рода запас прочности во взрослой жизни, сохраняет веру в чудеса, свойственную всем детям.

«Есть дети, которые в силу разных обстоятельств Новый год будут встречать далеко от дома и не рядом с близкими людьми. Именно поэтому для них особенно важно устроить яркий праздник, поддержать веру в чудо. Для партии «Единая Россия» помощь социально незащищённым слоям населения является одним из приоритетов работы», – отметил Щербаков.

Приморская краевая детская психиатрическая больница – уникальное медицинское учреждение для всего региона. Ближайшая подобная клиника находится в Сибири.