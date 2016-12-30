Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 05 января 2017 года, 15:37
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус
Регионы:


Популярное
вчера, 18:02
В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 15:55
Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду

Обсуждаемое
вчера, 15:55
3

Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье
вчера, 18:02
2

В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
сегодня, 11:55
2

Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 19:00
В реки Хабаровского края выпустили более 60 млн штук молодняка лосося
вчера, 16:43
В Приморье пропал пожилой рыбак
вчера, 17:30
"Амур" начал 2017 год с "сухого" поражения
вчера, 22:28
Хабаровчане узнают "Кредо убийцы"
сегодня, 10:25
Приморье станет полигоном для Армейских международных игр
сегодня, 11:10
"СКА-Нефтяник" завершит первый этап ЧР по хоккею с мячом на своём льду
сегодня, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 317



Система Orphus

Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили

Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
Городские власти остановили строительство магазина на Бестужева, 40
30 декабря 2016, 14:48
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: "Версат"

Скандальную стройку «депутатского» магазина на Бестужева, 40 во Владивостоке отменили, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение приняли городские власти, подробнее ознакомившись с документами.

Сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40. Его возведением занимается компания «Версат», связанная с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, разрешение на строительство данная компания получила на основании договора аренды в августе этого года. Землю «Версату» выдал приморский департамент земельных и имущественных отношений в 2013 году. Однако чиновники почему-то не учли, что в 2014 году в районе домов по адресу: Бестужева, 36 и 38 муниципальные власти разместили сквер площадью 827 квадратных метров. Именно этот факт стал причиной отмены разрешения на строительство.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Этот вопрос обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • 11  (14:53, 30.12.2016)

    И че, все тупо расковыряли и все?

  • сулейкин  (15:31, 30.12.2016)

    Не тупо, через годик вернусь и всё запланированное построю

  • 12  (15:03, 30.12.2016)

    "Че" по-китайски ж. . .

  • Васек  (15:14, 30.12.2016)

    И что сулеев этот. Никакого наказания? Гнать поганой метлой из думы, такие "депутаты" городу не нужны. А то по бестолковке тюкнут где ни будь.

  • Unknown  (15:34, 30.12.2016)

    Вот этого депутата, надо метлой с думы. . . !!!

  • 333  (15:47, 30.12.2016)

    Все равно построят.

  • не верю  (15:49, 30.12.2016)

    Пусть всё приводит в порядок! Заставить его высадить деревья.

  • сулейкин   (20:05, 30.12.2016)

    Я кого -то высажу головкой вниз. Все поправимо, губы сильно не раскатывайте, заведение будет возведено в указанные сроки. Советскую власть тут вспомнили. . . .

  • Unknown  (20:49, 30.12.2016)

    Ты хряпни то. . . место которым ходишь по маленькой и всё пройдёт в сроки:)))

  • Ссулеев  (21:04, 30.12.2016)

    Вернусь с Пхукета и продолжим стройку, холопам можно пошуметь во время каникул.

  • Наблюдатель  (13:37, 31.12.2016)

    На днях пыль уляжется-и пойдёт всё своим чередом.

  • Cautious  (03:20, 01.01.2017)

    Нет-нет! На днях Дмитрий Сулеев лично высадит все деревья, которые рабочие без всякого сожаления уничтожили. Старожилам Дмитрий Сулеев лично выплатит денежную компенсацию морального вреда.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru