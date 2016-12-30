Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили

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Городские власти остановили строительство магазина на Бестужева, 40
|Фото: "Версат"
Скандальную стройку «депутатского» магазина на Бестужева, 40 во Владивостоке отменили, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение приняли городские власти, подробнее ознакомившись с документами.
Сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40. Его возведением занимается компания «Версат», связанная с депутатом городской думы Дмитрием Сулеевым. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, разрешение на строительство данная компания получила на основании договора аренды в августе этого года. Землю «Версату» выдал приморский департамент земельных и имущественных отношений в 2013 году. Однако чиновники почему-то не учли, что в 2014 году в районе домов по адресу: Бестужева, 36 и 38 муниципальные власти разместили сквер площадью 827 квадратных метров. Именно этот факт стал причиной отмены разрешения на строительство.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие без всякого сожаления уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы этого дома при советской власти. Данные действия привели к протестам местных жителей и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Этот вопрос обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе.
И че, все тупо расковыряли и все?
Не тупо, через годик вернусь и всё запланированное построю
"Че" по-китайски ж. . .
И что сулеев этот. Никакого наказания? Гнать поганой метлой из думы, такие "депутаты" городу не нужны. А то по бестолковке тюкнут где ни будь.
Вот этого депутата, надо метлой с думы. . . !!!
Все равно построят.
Пусть всё приводит в порядок! Заставить его высадить деревья.
Я кого -то высажу головкой вниз. Все поправимо, губы сильно не раскатывайте, заведение будет возведено в указанные сроки. Советскую власть тут вспомнили. . . .
Ты хряпни то. . . место которым ходишь по маленькой и всё пройдёт в сроки:)))
Вернусь с Пхукета и продолжим стройку, холопам можно пошуметь во время каникул.
На днях пыль уляжется-и пойдёт всё своим чередом.
Нет-нет! На днях Дмитрий Сулеев лично высадит все деревья, которые рабочие без всякого сожаления уничтожили. Старожилам Дмитрий Сулеев лично выплатит денежную компенсацию морального вреда.