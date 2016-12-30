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Во время зимних каникул Владивосток не оставят без тепла

Во время зимних каникул Владивосток не оставят без тепла
Городские власти рассказали о прохождении отопительного сезона
30 декабря 2016, 14:29
Общество | Приморский край
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Фото: 7info.ru

Отопительные системы Владивостока работают без сбоев, сообщает РИА «Восток-Медиа». Для устранения возможных аварий в городе постоянно дежурят бригады специалистов.

Отопительный сезон во Владивостоке проходит в штатном режиме. За всё время – с 20 октября по 30 декабря – в приморской столице не зафиксировано ни одной серьёзной аварии, сообщили в муниципалитете. А для ликвидации локальных порывов работают аварийно-восстановительные бригады. Они работают в оперативном режиме. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления по вопросам ТЭК Эдуард Зямалов. Он также пояснил, как будут работать специалисты во время зимних праздников.

«В период предстоящих каникул городские аварийные подразделения будут работать в режиме повышенной готовности. Во всех организациях будет круглосуточно дежурить персонал. Мы разработали планы локализации последствий аварийных ситуаций», - рассказал Эдуард Зямалов. Он отметил, что управление топливно-энергетического комплекса имеет постоянную связь с диспетчерскими службами МЧС и ЕДДС.

Администрация Владивостока регулярно отчитывается о прохождении отопительного сезона. РИА «Восток-Медиа» ранее писало про предыдущие отчёты городских властей. Всего в столице Приморья насчитывается свыше 3 300 многоквартирных домов. По словам чиновников, тепло поступает во все без исключения многоэтажки. Также без отопления не остались и многочисленные учреждения и предприятия города.

 
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