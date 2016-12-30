На новогодних каникулах приморцам останутся доступны "Госуслуги"

Однако заказывать нужные документы придётся не в МФЦ, а при помощи сайта

Многофункциональные центры Приморского края с завтрашнего дня, как и большинство бюджетных организаций, закроются на неделю по случаю новогодних и рождественских праздников. Сегодня все они работают в обычном режиме.

Как сообщили специалисты департамента информатизации и телекоммуникаций края, многофункциональные центры вновь начнут приём граждан в понедельник, 9 января.

При этом, по словам директора департамента Ильи Красильникова, приморцам останется доступен альтернативный способ заказа справок и других документов – через портал «Госуслуги».

«Сэкономить время при оформлении документов жители края могут на Едином портале госуслуг. Веб-ресурс работает ежедневно и круглосуточно», – отметил он.