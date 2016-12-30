Почти 700 многодетных семей в Артёме получили земельные участки

Почти 700 многодетных семей Артёмовского городского округа получили земельные участки. Накануне в городе прошла очередная жеребьёвка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этот раз, сообщает управление информации, в администрацию города пришли 46 семей, однако правом на получение земельного надела воспользовались только 22 из них. В перечень земельных участков вошли те, что расположены в селе Ясном на улицах Зорге-2 и Чернышева, а также в Артёме на улице Ворошилова и в микрорайоне Южный.

В первую очередь получателей традиционно интересует наличие инфраструктуры и проведение коммуникаций. Представители управления архитектуры заверили артёмовцев, что работа по прокладке коммуникаций будет осуществляться по мере поступления финансирования из вышестоящих источников.

Примечательно, что Артём является одним из лидеров по качеству выданных земельных участков для многодетных семей. Все наделы находятся на равнинной местности без оврагов. Средняя площадь равна 1200 квадратным метрам.

На сегодняшний день в реестр граждан включены 888 семей. При этом список продолжает пополняться. По различным причинам на жеребьёвку приходит значительно меньше семей, чем приглашалось. Те, кто не явился, пользуются своим законным правом отказаться от процедуры и получить участок в другой раз.

Следующая жеребьёвка, по предварительным данным, пройдёт 26 января 2017 года. Её участниками станут 25 граждан.