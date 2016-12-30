Глава Приморья наградил тех, кто ликвидировал последствия тайфуна

Накануне губернатор Приморья Владимир Миклушевский наградил благодарностями участников ликвидации последствий масштабного тайфуна «Лайонрок». Глава края поблагодарил спасателей, врачей, дорожников, строителей, сотрудников органов соцзащиты и других участников ликвидации последствий натиска стихии за самоотверженный, добросовестный труд и внимание к людям, попавшим в непростую ситуацию.

Этот августовский тайфун стал самым мощным стихийным бедствием в Приморье за всю историю метеонаблюдений в крае. Его последствия были таковы, что режим ЧС регионального уровня был снят в Приморье только на днях, а федерального – держался месяц, до 2 октября.

«Мы своими глазами видели весь масштаб разрушений: потоки воды вместо дорог, затопленные по самую крышу дома, снесённые мосты, населённые пункты, оставшиеся без электричества и связи. Вода прибывала так быстро, что люди в считаные минуты оказывались в безвыходной ситуации. Необходимо было в кратчайшие сроки вывезти их из зоны подтопления, организовать временные пункты размещения, обеспечить всем необходимым», - отметил глава Приморья.

Оперативно устранить последствия стихии и спасти людей удалось благодаря профессиональной и слаженной работе спасателей и военных. Глава края поблагодарил также спасателей из соседних регионов - Хабаровского края, Амурской области, Камчатки, сибиряков, которые без промедления пришли на помощь приморцам.

Особые слова благодарности Владимир Миклушевский адресовал медицинским и социальным работникам, людям, которые занимались оценкой ущерба, помогали правильно и оперативно оформить документы на получение компенсаций за имущество, распределяли гуманитарную помощь, которую собрали десятки тысяч неравнодушных жителей края и других регионов России.

Губернатор наградил сотрудников основных служб и ведомств, задействованных в ликвидации последствий стихийного бедствия: работников краевой поисково-спасательной службы, Дальневосточной пожарно-спасательной академии - филиала Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, приморских учреждений здравоохранения, Примавтодора, краевых департаментов соцзащиты, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, градостроительства, сельского хозяйства. Также Владимир Миклушевский вручил нескольким приморским медикам почётные грамоты Министерства здравоохранения.



