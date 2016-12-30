Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана

Служебная собака приморской полиции Нельсон помогла задержать владивостокского наркомана, сообщает РИА «Восток-Медиа». Она учуяла запрещённое вещество, который мужчина пытался спрятать.

На этой неделе сотрудники владивостокской полиции задержали героинщика. Им помогла в этом служебная собака по кличке Нельсон. Как сообщают в пресс-службе приморского управления МВД, во время патрулирования Неманской улицы полицейские остановили мужчину для проверки документов. Во время личного досмотра гражданина пёс учуял наркотики. Их обнаружили в сигаретной пачке – там находился какой-то белый порошок. После криминалистической экспертизы выяснилось, что это – героин общим весом 0,34 грамма. Далее стражи порядка наведались домой к 53-летнему подозреваемому. В квартире у владивостокца обнаружились залежи конопли. Нельсон обнаружил в жилище 36 высушенных кустов наркотического растения.





Против владивостокца возбудили уголовное дело по 228 статье УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта»). Любителю героина и конопли грозит до трёх лет тюрьмы. В настоящее время он находится под стражей.





«Коллеги» Нельсона нередко помогают приморской полиции в раскрытии преступлений. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало про пса Опала, который этой осенью помог задержать двух грабителей. Это стало десятым преступлением за год, которое раскрыл пёс. А дальнереченский Норд неоднократно помогал стражам порядка находить спрятанные наркотики.