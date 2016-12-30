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"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"

"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Моряки" уверенно обыграли китайскую команду
сегодня, 10:01
Спорт | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» завершил 2016 год уверенной победой. Накануне «моряки» обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Последняя игра подопечных Александра Андриевского в 2016 году состоялась в Пекине. Хозяева открыли счёт, но первая шайба оказалась единственной. Её автором стал Шон Коллинз. После «моряки» быстро отыгрались – гол оформил Егор Яковлев. До конца первого периода «Адмирал» увеличил разрыв благодаря попаданию Максима Казакова – 1:2. Ещё две шайбы пришлись на третий временной отрезок. Сначала ворота противника поразил Джеймс Райт. Затем результат закрепил Роберт Саболич, установивший окончательный счёт встречи – 1:4.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «сине-белых» Александр Андриевский снова указал на то, что команда оказалась в непростой ситуации.

«Мы сами всё это заварили, поэтому только сами себя вытащить можем. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех, и все за одного», - добавил Андриевский.

Победа в основное время принесла приморской команде 3 очка. Сейчас «Адмирал» с 64 очками в активе занимает 8-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

В первых матчах нового года, 6 и 8 января, «моряки» сыграют на выезде против «Медвешчака» и «Слована». После этого команда вернётся во Владивосток, где с 12 по 16 января примет рижское и минское «Динамо», а также финский «Йокерит».

 
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