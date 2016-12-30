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В Приморье изменилось расписание электричек на время праздников

В Приморье изменилось расписание электричек на время праздников
Некоторые поезда курсировать не будут
сегодня, 09:02
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

С завтрашнего дня, 31 декабря, в Приморье изменится расписание электричек. Некоторые поезда не будут ходить по маршруту на протяжении всех праздников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Экспресс Приморья».

В связи с новогодними праздниками и традиционным снижением пассажиропотока с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года ОАО «Экспресс Приморья» изменило график пригородных электропоездов. С завтрашнего дня электрички № 6337 «Владивосток – Надеждинская» (отправление по расписанию от Владивостока в 20:00) и № 6437 «Владивосток - Артём-1» (отправление по расписанию от Владивостока в 20:20) ходить не планируют.

Пригородный электропоезд № 6363 «Владивосток – Уссурийск», отправление которого запланировано на 18:09, будет следовать только до станции Раздольное. Электричка по маршруту Владивосток – Надеждинская, которая отправляется в 16:25, в новогодние праздники будет курсировать только 3, 4, 5 и 6 января.

1 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:

- Владивосток – Кневичи, отправление в 07:08, 09:01, 12:00, 16:00 и 18:00;

- Владивосток – Кипарисово, отправление в 08:30;

- Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11:00;

- Владивосток – Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 14:00;

- Владивосток – Артём, отправление в 17:19;

- Владивосток – Уссурийск, отправление в 18:09;

- Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская, отправление в 18:30;

- Раздольное – Владивосток, отправление в 05:44;

- Кневичи – Владивосток, отправление в 07:48, 08:30, 10:30, 13:15 и 17:40;

- Партизанск – Владивосток, отправление в 07:03;

- Спасск-Дальний – Уссурийск – Владивосток, отправление в 16:00;

- Мыс Астафьева – Партизанск, отправление в 20:00;

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2017 года на маршруты выйдут следующие электропоезда:

- Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 06:00;

- Владивосток – Уссурийск, отправление в 06:47;

- Владивосток – Кневичи, отправление в 07:08, 09:01, 12:00, 16:00 и 18:00;

- Владивосток – Партизанск, отправление в 07:23;

- Владивосток – Кипарисово, отправление в 08:30;

- Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний, отправление в 11:00;

- Владивосток – Надеждинская, отправление в 12:50, 15:22 и 20:00;

- Владивосток – Партизанск - Мыс Астафьева, отправление в 14:00;

- Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний - Ружино, отправление в 17:10;

- Владивосток – Артём, отправление в 17:19;

- Владивосток – Уссурийск, отправление в 18:09;

- Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская, отправление в 18:30;

- Раздольное – Владивосток, отправление в 05:44;

- Смоляниново – Владивосток, отправление в 05:52;

- Артём – Владивосток, отправление в 07:12;

- Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток, отправление в 05:54;

- Кневичи – Владивосток, отправление в 07:48;

- Мыс Астафьева - Партизанск, отправление в 07:55;

- Кневичи – Владивосток, отправление в 08:30, 10:30, 13:15 и 17:40;

- Партизанск – Владивосток, отправление в 17:30;

- Спасск-Дальний – Уссурийск – Владивосток, отправление в 16:00;

- Мыс Астафьева – Партизанск, отправление в 20:00.

 

Кроме того, с 7 января по субботам и воскресеньям назначаются следующие пригородные электропоезда:

- Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская, отправление в 07:23. Прибытие в Партизанск в 11:10, на станцию Тихоокеанская в 12:34.

- Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток, отправление в 16:07. Прибытие в Партизанск в 17:20, во Владивосток в 21:17.

 
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