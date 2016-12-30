Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 13:55
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Регионы:


Популярное
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги
вчера, 18:01
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 16:01
Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
вчера, 15:55
Людей с Большого Уссурийского острова оставили без "дороги жизни"
вчера, 18:25
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России
вчера, 16:45
За убийство таксиста комсомольчанина отправили в колонию на 16 лет

Обсуждаемое
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
28 минут назад
1

Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
вчера, 14:30
1

В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек
сегодня, 07:02
1

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 16:35
1

Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 200



Система Orphus

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
РИА "Восток-Медиа" вспомнило самые громкие инциденты 2016-го
сегодня, 07:02
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", dvfu.ru, primorsky.ru, администрация Дальнегорска, Ольга Кишаковская/Facebook

Редакция РИА «Восток-Медиа» продолжает подводить итоги уходящего 2016 года. На этот раз агентство выбрало самые громкие скандальные события прошедших 12 месяцев. Они оказались богатыми на задержания и аресты чиновников.

Был ректор - и нет ректора

В марте этого года ведущий вуз Дальнего Востока оказался буквально обезглавлен - ректора ДВФУ Сергея Иванца, человека загадочной биографии, задержали органы следствия при поддержке спецслужб. После чего в отношении Иванца силовики возбудили уголовное дело. Ещё ранее следственные органы возбудили уголовные дела против двух проректоров Дальневосточного федерального университета. Все три уголовных дела, возбуждённых в отношении первых лиц руководства ДВФУ, связаны с контрактом между вузом и компанией «Современный университет».

В начале июня суд неожиданно освободил Сергея Иванца под залог в 1 миллион рублей. До этого он находился под домашним арестом в статусе подозреваемого. Однако в августе, при подготовке к Восточному экономическому форуму, судья удовлетворил ходатайство органов следствия о помещении «разгулявшегося» по университету ректора под домашний арест и отказал Иванцу в восстановлении его на руководящей должности. 

18 августа исполняющим обязанности ректора назначен бывший исполняющий обязанности ректора Московского машиностроительного университета Никита Анисимов. Он занимает эту должность с «приставкой» до сих пор.

Арест Олега Ежова

В мае бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова задержали сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю. Немногим ранее губернатор Владимир Миклушевский отправил его в отставку. Чуть позже Следственный комитет официально озвучил причину задержания: по указанию чиновника ещё в 2013 году из бюджета края оплачены невыполненные работы по госконтракту на 24 миллиона рублей.

5 мая Ленинский районный суд Владивостока избрал для Олега Ежова меру пресечения в виде заключения под стражу. В октябре Ленинский районный суд Владивостока продлил арест на четыре месяца, то есть до середины января 2017 года.

Травля депутата-инвалида

В апреле депутат думы Владивостока Дмитрий Поташев стал объектом массовой травли в Интернете. На протяжении нескольких дней вся страна обсуждала за глаза депутата-инвалида, участвующего в праймериз «Единой России». Скандал вышел на федеральный уровень после того, как предвыборный плакат Поташева опубликовали на своих страницах в социальных сетях известный блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак. Они высмеяли кандидата из Приморья и спровоцировали волну неодобрительных комментариев и неуместных шуток. При этом никто из них не удосужился выяснить, что Дмитрий Поташев является инвалидом по зрению и уже на протяжении 11 лет возглавляет общество слепых.

Местные политтехнологи возмутились не только поведением «звёзд соцсетей» и примкнувших к ним обывателей, но и тем, что местные власти никак не отреагировали на происходящее.

Дело Пушкарёвых

Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва по праву можно назвать не только самым громким событием года, но и неожиданным. Более того, это дело стало одним из самых громких коррупционных скандалов России за последние два года.

1 июня появилась неофициальная информация об обысках в мэрии Владивостока, а затем и сообщение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Решение об аресте градоначальника Басманный суд Москвы принял 2 июня. Его обвинили в подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, а также вменили ущерб в 160 миллионов рублей, само дело строится вокруг компании «Востокцемент».

7 июня сторонники Игоря Пушкарёва провели пикет в его поддержку в столице Приморья, участниками акции стало около 300 горожан. Аналогичная акция прошла и в Спасске-Дальнем. В поддержку опального градоначальника высказались и некоторые российские знаменитости – певица Елена Ваенга, актёры Михаил Пореченков и Александр Михайлов. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить Пушкарёва из-под стражи. 

Однако общественный резонанс на положении главы города не отразился. Игорь Сергеевич до сих пор находится в «Матросской тишине». В знаменитом следственном изоляторе мэр уже отпраздновал день рождения и встретит Новый год. В конце ноября Басманный суд продлил срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 28 февраля 2017 года. Такое же решение приняли в отношении другого фигуранта дела – директора предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. А брат градоначальника Андрей Пушкарёв остаётся под домашним арестом.

Дальнегорский мэр

14 декабря в администрацию Дальнегорска нагрянули силовики – следователи СКР, сотрудники ФСБ и бойцы ОМОНа. Вечером стало известно о возбуждении уголовного дела. В тот же день вечером стражи порядка задержали и заключили под стражу мэра Игоря Сахуту. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей – обвинение считает, что именно столько удалось «наварить» на этой схеме. В то же время в администрации города уверены – Игорь Сахута ни в чём не виновен. Они отметили, что «облава» на администрацию стала полной неожиданностью для её работников.

Арест Сидоренко

20 декабря силовики нагрянули в гости к ещё одному вице-губернатору – Сергею Сидоренко. Сотрудники спецслужб края инициировали доследственную проверку, 21 декабря стало известно, в чём конкретно подозревается заместитель губернатора. Фрунзенский районный суд постановил поместить Сидоренко под домашний арест. Сам он подал в отставку, и её принял Владимир Миклушевский.  

Депутатский магазин

Жильцы дома по адресу: Бестужева, 40 уже на протяжении нескольких лет борются за сохранение сквера около дома. На его территории началось строительство очередного супермаркета, сеть которых принадлежит депутату думы Владивостока Дмитрию Сулееву. В середине декабря местные жители даже устроили акцию протеста против «депутатского» магазина и начали сбор подписей под обращением к Владимиру Путину.

Сам народный избранник пообещал перенести сквер на крышу своего магазина. При этом эта история не закончилась и продолжает обрастать новыми деталями.

Неспокойное время Митькина

Даже завершается 2016 год снова громкими скандалами и арестами. На прошлой неделе силовики задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и жену руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Представители правоохранительных органов пока не дали никаких комментариев по данному поводу, пообещав предоставить информацию позже. Илья Митькин сообщил, что считает свою жену ни в чём не виновной. На днях стало известно, что «Главного вертолётчика» Приморья Алексея Авершина и Марину Свиридову поместили в СИЗО. При этом сам Илья Митькин, по информации источников РИА «Восток-Медиа», находится в реанимации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о главных событиях уходящего, 2016 года, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. В подборку самых трагичных происшествий вошли упавший мост, находкинская школьная трагедия, жуткая авария, унёсшая из жизни молодую пару, смерть кошки Матроски, тайфун «Лайонрок», гибель главы МЧС Приморья Олега Федюры, многочисленные происшествия, а также смерть животных в Приморском океанариуме. Накануне редакция также представила подборку самых безумных новостей уходящего года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru