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Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии: РИА "Восток-Медиа"
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Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
Сегодня вечером в Приморье произошло два серьёзных ДТП
сегодня, 17:55
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus, dpscontrol.ru

За последние несколько часов Приморье отметилось сразу несколькими жёсткими авариями, сообщает РИА «Восток-Медиа». При этом в происшествиях никто не пострадал.

Сегодня, 30 марта, на дорогах Приморского края произошло два серьёзных ДТП. Оба инцидента случились в течение последних двух часов. Так, во Владивостоке, в микрорайоне Снеговая Падь столкнулись легковушка и мини-джип.


 

Одним из участников аварии стал водитель спортивного автомобиля. Однако, как сообщают очевидцы, виновник не он, а второй автомобилист. Чёрный «паркетник» резко выскочил со второстепенной дороги на главную и не дал возможности среагировать. Машины столкнулись. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Спортивный автомобиль, по всей видимости, вообще не подлежит восстановлению – его передняя часть оказалась полностью раскурочена. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.


 

 

 

Ещё один инцидент произошёл в районе села Вольно-Надеждинского. Там столкнулись малолитражка и грузовик. По информации очевидцев, водитель легковой машины по какой-то причине потерял управление. В результате он протаранил грузовое авто и опрокинул его на бок. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

 

 

Стоит отметить, что в Приморье уже второй день подряд происходят жёсткие аварии. В среду, 29 марта, в районе Фокино водитель насмерть сбил ребёнка. 24-летний водитель Nissan Teana ехал со стороны Находки в направлении Артёма. Автомобилист решил обогнать шедшую впереди грузовую машину, пересёк сплошную линию разметки, однако не справился с управлением. На полном ходу Teana вылетела на обочину, где в тот момент ехал на велосипеде 12-летний мальчик.

 
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Комментарии
  • прокурор  (сегодня, 18:41 )

    за рулем красной джигит судя по всему. С ишаков на автомобили пересели. судя по повреждениям джигит явно не 60 ехал.

  • Шофёр  (сегодня, 19:08 )

    Прокурор, вы хоть раз были в ДТП? Разгонитесь 60 км/час в врежьтесь в переднюю боковую часть стоящего перед вами авто (вес вашего авто должен быть не менее 1, 5 тонны) вы будете удивлены, я Вас уверяю, результат будет неожиданным для Вас и ошеломляющим. И глядя на фото вы должны понимать что машина 95 года сделана из металла, а 2008 года из фольги. Так что рассуждать в праве тот кто был в таких ситуациях или близких к ним. На дороге всё происходит мгновенно со словом "ОЙ" и сразу советчиков до большой матери. Я лично много раз замечал что чтобы уйти от столкновения рефлекторно выезжаешь на встречку, когда слева места нет (это не про этот случай) а потом понимаешь что мог натворить ещё больше зла если бы на встречке кто то был. И каждый раз рефлекс уйти от первой опасности выше тебя. Так что не суди, да не судим будешь! До 25 лет мало у кого разум приходит в голову, потому как ценности приходят с годами. А у кого-то и не приходит, так как вкус адреналина выше его разума.

  • четверть века за рулем  (час назад)

    Да прокурор в данном случае и не судит, а лишь выдвигает свою версию произошедшего. И я с ним пожалуй соглашусь, сколько раз видел подобные ситуации, когда была бы скорость гонщика по главной в вменяемых пределах, ДТП бы не произошло. А то бы не было со словом "ОЙ" и не выруливать на встречку, следи за ситуацией на дороге и соблюдай правило "3Д".



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