Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии

За последние несколько часов Приморье отметилось сразу несколькими жёсткими авариями, сообщает РИА «Восток-Медиа». При этом в происшествиях никто не пострадал.

Сегодня, 30 марта, на дорогах Приморского края произошло два серьёзных ДТП. Оба инцидента случились в течение последних двух часов. Так, во Владивостоке, в микрорайоне Снеговая Падь столкнулись легковушка и мини-джип.





Одним из участников аварии стал водитель спортивного автомобиля. Однако, как сообщают очевидцы, виновник не он, а второй автомобилист. Чёрный «паркетник» резко выскочил со второстепенной дороги на главную и не дал возможности среагировать. Машины столкнулись. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Спортивный автомобиль, по всей видимости, вообще не подлежит восстановлению – его передняя часть оказалась полностью раскурочена. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.









Ещё один инцидент произошёл в районе села Вольно-Надеждинского. Там столкнулись малолитражка и грузовик. По информации очевидцев, водитель легковой машины по какой-то причине потерял управление. В результате он протаранил грузовое авто и опрокинул его на бок. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

Стоит отметить, что в Приморье уже второй день подряд происходят жёсткие аварии. В среду, 29 марта, в районе Фокино водитель насмерть сбил ребёнка. 24-летний водитель Nissan Teana ехал со стороны Находки в направлении Артёма. Автомобилист решил обогнать шедшую впереди грузовую машину, пересёк сплошную линию разметки, однако не справился с управлением. На полном ходу Teana вылетела на обочину, где в тот момент ехал на велосипеде 12-летний мальчик.