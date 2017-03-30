В Приморье снег вызвал перебои в электроснабжении нескольких сел

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» восстанавливают электроснабжение в посёлке Горноводное Ольгинского района, нарушенное в результате непогоды.

Утром сегодняшнего дня из-за налипания мокрого снега на провода произошли локальные перебои в подаче электроэнергии в населённых пунктах Ольгинского района – Пермское, Ветка, Николаевка, Горноводное, а также частично в административном центре соседнего района – Чугуевке. Специалисты Приморского филиала Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») помогли оперативно устранить большую часть повреждений на линиях. Сейчас специалисты занимаются ремонтом линии 10 киловольт (кВ), питающей Горноводное, в котором проживают около пятидесяти человек.

В остальных районах края, где прошли осадки, электроснабжение потребителей Приморского филиала АО «ДРСК» осуществляется в обычном режиме. Как сообщают в энергокомпании, её работники и специалисты ведут круглосуточный контроль за работой электросетевых объектов. А в случае возникновения сбоев энергетики оперативно приступят к проведению аварийно-восстановительных работ.