Владивостокцы начали воровать знаки "Парковка запрещена"

На Русской улице Владивостока вновь выставят знаки о запрете парковки. Ранее они там уже были, однако предприимчивые горожане попросту украли знаки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Администрация Владивостока снова запретит парковку на Русской улице. Речь идёт об участке дороги от автовокзала до перекрёстка с проспектом 100-летия Владивостока. Там на разделительной полосе поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Они не позволят оставлять машины на левой стороне дороги, около зелёной зоны. Стоит отметить, что раньше подобные дорожные знаки здесь уже выставляли. Однако вскоре после этого их украли неизвестные. Об этом сообщила специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Валентина Бакай. Она добавила, что дорожники поставят ещё несколько дополнительных знаков на Русской, 2 – непосредственно возле автовокзала.





Подобные ограничения периодически вводятся в различных районах краевой столицы. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что в этом году городские власти запретили парковку на 1-й Морской улице. Знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» установлен поблизости - у дома № 23 на улице Посьетской.

Всего с начала 2017 года в столице Приморья специалисты установили и заменили более 100 знаков и информационных табличек. Они предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения. Обслуживанием знаков занимается муниципальное учреждение «Содержание городских территорий».