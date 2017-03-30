В музее Находки откроется интерактивная диорама

Музей Находки в мае готовится представить обновлённую постоянную экспозицию, посвящённую истории города. Сотрудники музея считают смену экспозиции одним из наиболее глобальных проектов последних лет. Она переместится с третьего этажа на второй — это делается для того, чтобы облегчить доступ в залы людям с ограниченными возможностями. Проект обновления реализуется при грантовой поддержке Российского фонда культуры. В разработке участвуют специально приглашённые проектировщики — Ксения Филатова из Москвы и Андрей Рымарь из Самары.

О том, что будет в новых залах, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал заведующий научным отделом музея Никита Свистов:

«Наш музей в этой экспозиции стремится показать не просто собрание фактов, а собрание человеческих историй. Сделать это непросто, но в итоге экспозиция получается достаточно яркой, интересной и уникальной для Дальнего Востока.

Вся экспозиция будет разделена на 6 тематических блоков, для каждого выделен свой небольшой зал. Первый - «Город, зовущий в путь» - расскажет о переселенцах. В этом зале особое место займут камни — традиционный гнёт для засолки капусты. Люди везли их с собой через всю Россию, потому что не были уверены, что на месте найдутся подходящие камни. Также здесь разместится огромный самовар, оставшийся в Находке со времён комсомольских строек. Второй зал получит название «Город моря и сопок» и расскажет посетителям об уникальности природы Находки и её окрестностей, а также об истории возникновения поселений на берегу залива Находка. Частью этого зала станет уникальная интерактивная диорама — её аналогов нет ни в одном музее Дальнего Востока. Диорама представляет собой объёмный макет, на котором при помощи двух проекторов и компьютерных программ музейные сотрудники и сами посетители смогут воссоздавать наглядные картины прошлого и настоящего Находки и близлежащего побережья».

В других залах посетители познакомятся с историей промышленности Находки, со страницами её пересыльного лагеря и лагеря для военнопленных, с добровольцами Великой Отечественной и работниками оборонных заводов. Ещё один зал предназначен для повествования о бытовой стороне жизни находкинцев в недавнем прошлом — второй половине ХХ века. И завершит круговой маршрут зал, посвящённый будущему Находки, — в нём разместятся архитектурные и дизайн-проекты. Показать свой проект музею может каждый — для этого на сайте создадут специальную форму. Наиболее интересные идеи попадут в экспозицию.



