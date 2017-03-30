Выставка "Я и 40 кошек" рассказывает об истории феминизма

В музейно-выставочном центре города Находки до 12 апреля работает выставка, посвящённая «женскому вопросу». Она называется «Я и 40 кошек» - и в названии, как объяснили сотрудники музея, зашифрован распространённый стереотип женщины-домоседки, коротающей одиночество с кошками. Однако выставка каждым экспонатом доказывает: этот стереотип давным-давно неактуален.

Экспонаты для «феминистской» выставки сотрудники музея собирали буквально с миру по нитке. Такой формат называется «культурой участия» - и находкинский музей практикует его давно и успешно. Свой дорожный рюкзак для экспозиции представила москвичка Ксения Филатова, исколесившая с ним Африку в качестве директора программы «Вокруг света». Виктория Стекленёва из Владивостока поделилась историей о лопнувшей трубе отопления и наглядным примером отрезка этой трубы, директор музея Марина Нургалиева тоже нашла подходящий к случаю экспонат — верный походный шарф, выдержавший немало суровых испытаний.

Главное условие выставки — с каждым предметом связана некая история о женщине, преодолевающей трудности, интересная другим людям. В музейные залы попали чугунная плойка для завивки волос, напоминающая пыточный инструмент, портсигар, горжетка, пластмассовая авоська для покупок, распространённая в 80-е годы ХХ века, и множество других любопытных вещей.

«Мы начали монтировать эту выставку 8 марта, в женский праздник, - вспоминает заведующая выставочным отделом Арина Левченко. - Для неё понадобилось 130 метров бруса, 80 метров ткани — с этим помогли находкинские предприятия. Картонные коробки из Владивостока привезла наш директор Марина Борисовна. Делали всё сами, своими руками. Посетители могут участвовать в пополнении экспозиции и сегодня. Даже те, кто не приносит экспонатов, могут что-нибудь нарисовать прямо на коробках или оставить отзыв. Люди охотно это делают».

В рамках этой выставки музей организует несколько встреч с участием находкинских бизнес-леди и представителей модной индустрии. Первая встреча под названием «Модный разговор» уже состоялась, вторая - «Деловой разговор» - планируется на первую декаду апреля.



