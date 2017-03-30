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Рухнувшую стену на Станюковича скоро начнут восстанавливать: РИА "Восток-Медиа"
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Рухнувшую стену на Станюковича скоро начнут восстанавливать

Рухнувшую стену на Станюковича скоро начнут восстанавливать
Окончательную причину ЧП озвучат в течение месяца
сегодня, 16:10
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Подпорную стену на Станюковича во Владивостоке начнут восстанавливать на следующей неделе. Специалисты возведут объект из буроинъекционных свай, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На данный момент рабочие завершили устройство насыпной площадки из скального грунта, её высота составляет 15 метров. Эксперты определились с техническим решением по укреплению откоса, а подрядчики готовы выйти на объект уже на следующей неделе.  Сейчас они уже мобилизируют технику.

Буроинъекционные сваи являются наиболее эффективным способом укрепления грунтов, который применяется при сложном строительстве, сыпучих грунтах или необходимости возведения опор под определённым наклоном. Итоговая конструкция будет способна удерживать высокие нагрузки и обеспечит надёжность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги.

Кроме того, эксперты продолжают выявлять причины случившегося обвала. Специалисты рассматривают 4 основные версии - нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие. При этом последний вариант рассматривается как основной. Эксперты обещают озвучить окончательную версию произошедшего в течение месяца.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что 14 февраля во Владивостоке на улице Станюковича  обрушилась подпорная стена вместе с частью автомобильной дороги. Госстройнадзор сразу предположил ошибку технологии в стройке.

 
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