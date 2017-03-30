В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ

Он успел проработать в своей должности чуть больше полугода

Сегодня в Находке сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Находкинского городского округа, в чьи обязанности входит непосредственное управление посёлком Врангель. О задержании Владимира Кутумова корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

Известно лишь, что Владимира Кутумова силовики задержали у его дома на улице Мичманской. По некоторым сведениям, чиновник пребывал в нетрезвом состоянии. До выяснения всех обстоятельств вице-мэр по решению суда арестован на сутки. По данному факту проводится доследственная проверка. Это уже второй вице-мэр Находки, курирующий посёлок Врангель, который попадает в поле зрения силовиков. Так, в феврале прокуратура округа обжаловала приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Находки Александра Белова и бывшего председателя городской думы Михаила Пилипенко. Раскаявшимся чиновникам ранее назначили лишь штрафы — по 40 тысяч рублей каждому. Прошлого вице-мэра и спикера местного парламента обвиняли в выдаче разрешения угольному терминалу на незаконное использование участков в посёлке Врангель под отвалку грунтов и нанесении ущерба городскому бюджету. Ожидает ли уголовное преследование нынешнего руководителя администрации посёлка Врангель и в чём суть обвинений, станет известно в ближайшие дни.

Владимир Кутумов успел поработать в должности заместителя мэра Находкинского городского округа чуть больше полугода. Как ранее сообщала газета «РИО-Панорама», до этого он служил в находкинской службе Пограничного управления ФСБ.